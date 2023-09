5 πράγματα που δεν γνωρίζεις για το ελληνικό πρωτάθλημα

Ο Θάνος Σαρρής, σε συνεργασία με το Πάμε Στοίχημα, μας μεταφέρει trivia για τους αγώνες του Σαββατοκύριακου (23 και 24/9).

Η πρώτη στροφή των ευρωπαϊκών ομίλων ολοκληρώθηκε και οι ελληνικές ομάδες επιστρέφουν στα του οίκου τους, με την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και σπουδαίες αναμετρήσεις.

Ο Θάνος Σαρρής, διευθυντής του Gazzetta, με αφορμή τρεις από αυτές (το Παναθηναϊκός-ΑΕΚ, το Ολυμπιακός-Κηφισιά και το ΠΑΣ Γιάννινα-ΠΑΟΚ) μας δίνει στο reel που ακολουθεί πληροφορίες που δεν ξέραμε ή δεν θυμόμασταν για τον ελληνικό πρωτάθλημα.

Στα τρία ματς που έχουν δώσει μέσα στο 2023 Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έχει σημειωθεί μόλις 1 γκολ, ενώ στα έξι τελευταία τους παιχνίδια μόλις ένα έχει έρθει over 2.5. To under 2.5 γκολ πάντως δίνει απόδοση 1.54.

Ο Ολυμπιακός μετά την ήττα από τη Φράιμπουργκ υποδέχεται στην έδρα του την Κηφισιά. Η ομάδα των Βορείων προαστίων έχει το χειρότερο παθητικό στην κατηγορία, καθώς έχει δεχθεί δέκα γκολ, ενώ είναι και πρώτη στις κίτρινες κάρτες με 16. Το ενδεχόμενο να δούμε 4-6 τέρματα στη συγκεκριμένη αναμέτρηση δίνει απόδοση 2.57.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ με τα έξι τελευταία ματς των δύο ομάδων να έχουν έρθει no goal. Σε απόδοση 1.7 προσφέρεται το ενδεχόμενο να δούμε άλλο ένα no goal σε μεταξύ τους παιχνίδι.

Πολλές ομάδες, με 1 κοινή αγάπη (το παιχνίδι). Αναμένουμε στα σχόλια τις δικές σας προβλέψεις.