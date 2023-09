Το Ιράν επικράτησε 4-0 της Ανγκόλας, σε φιλικό παιχνίδι που έγινε στην Τεχεράνη και διέθετε έντονο... άρωμα ΑΕΚ.

Εντονο «άρωμα» ΑΕΚ είχε το σημερινό (12/9) φιλικό της Τεχεράνης, όπου το Ιράν των Μοχαμάντι, Χατζισαφί επικράτησε 4-0 της Ανγκόλας του Ζίνι.

Το ματς ήταν τεστ προετοιμασίας, διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών και μάλιστα οι δύο μπακ-χαφ της Ενωσης ήταν εκ των «πρωταγωνιστών».

Ο πρώτος έδωσε την ασίστ για το 2-0 του Ταρεμί στο 16', ενώ ο δεύτερος τον «μιμήθηκε» και «έφτιαξε»το τελευταίο τέρμα της αναμέτρησης που σημείωσε ο Μαγκανλού στο 87'.

Ο Μοχαμάντι ξεκίνησε βασικός και αντικαταστάθηκε στο 65' από τον Χατζισαφί, ενώ ο Ζίνι ήταν επίσης στην ενδεκάδα της δικής του ομάδας και έγινε αλλαγή στο 67'.

📽️ The moment when Shahryar #Moghanlou scored his first goal for #Iran at 86'. A beautiful ball from captain Ehsan #HajiSafi.#IRNvANG #TeamMelli#ایران_آنگولا #ایران #تیم_ملیhttps://t.co/nUWi45WAU1