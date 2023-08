Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο η ΑΕΚ βρίσκεται σε επαφές με τη Σέφιλντ για την περίπτωση του διεθνή με την Ελλάδα δεξιού μπακ, Τζορτζ Μπάλντοκ.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ήταν ο πρώτος που είχε βγάλει στην επιφάνεια τo θέμα της επιστροφής του Εζέκιελ Πόνσε στην ΑΕΚ και με νέο του Tweet αναφέρθηκε σε μια άλλη μεταγραφική υπόθεση της Ένωσης. Ο λόγος για τον διεθνή δεξιό μπακ - χαφ, Τζορτζ Μπάλντοκ.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος και ειδικός στην μεταγραφική αγορά οι «νταμπλούχοι» Ελλάδας βρίσκονται σε επαφές με τη Σέφιλντ για τη μεταγραφή του διεθνή με την Εθνική ακραίου οπισθοφύλακα. Μάλιστα ο Δικέφαλος πιέζει για άμεσες εξελίξεις και πλέον το «μπαλάκι» είναι στην πλευρά του κλαμπ της Premier League.

«Η ΑΕΚ θέλει να αποκτήσει τον Τζορτζ Μπάλντοκ από τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, γίνονται συζητήσεις. Ο σύλλογος πιέζει περιμένοντας εξελίξεις. Εξαρτάται από τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

AEK Athens are keen on signing George Baldock from Sheffield United, talks are taking place 🇬🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #transfers



Club pushing waiting for developments, up to Sheffield Utd. pic.twitter.com/UQvXcMHrSD