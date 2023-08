Το Gazzetta ρίχνει το βλέμμα του στον πρωταγωνιστή της ισοπαλίας του Πανσερραϊκού στην «OPAP Arena», στο ταξίδι του Άντριαν Χόβαν από τη σφοδρή κριτική στις εκκωφαντικές απαντήσεις.

Ο ίδιος επέμεινε στις δηλώσεις του: «Δεν αισθάνομαι ήρωας. Είμαστε όλοι ήρωες». Μα είναι αλήθεια πως χωρίς τις εξαιρετικές τοποθετήσεις και αντιδράσεις του Άντριαν Χόβαν ο Πανσερραϊκός δύσκολα θα στεκόταν όρθιος στη Νέα Φιλάδελφεια και την πίεση της ΑΕΚ, από την οποία απέσπασε την ισοπαλία 1-1. Στην «OPAP Arena» ο Σλοβάκος γκολκίπερ είπε τη δική του «καλησπέρα», συστήθηκε στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τα καλά. Και αν η μεταγραφή του στα Λιοντάρια πέρασε κάτω από τα ραντάρ, ο Χόβαν απέδειξε κόντρα στην Ένωση πως μπορεί να αποδειχθεί κομβικότατος για την ομάδα των Σερρών. Για να φτάσει στα… ρολά της Νέας Φιλαδέλφειας ωστόσο, χρειάστηκε πρώτα να ανακαλύψει ξανά τον ίδιο του τον εαυτό.

Γεννηθείς μακριά από τα «φώτα» της Μπρατισλάβας το 1995, ο Χόβαν έκανε τα πρώτα του βήματα στον τόπο του, στο Τρέντσιν. Προήλθε από τα φυτώρια της ομώνυμης ομάδας και με αυτή έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο, περνώντας βέβαια και από τους απαραίτητους δανεισμούς σε Νόβε Μέστο και Ζλάτε Μοράφτσε.

Όμως την πρώτη φορά που μπόρεσε πραγματικά να τραβήξει τα βλέμματα, φορούσε το εθνόσημο. Ο, τότε 21χρονος, γκολκίπερ κλήθηκε το 2017 να υπερασπιστεί την εστία της Σλοβακίας για το Euro U21 που διεξήχθη στην Πολωνία και το έκανε εξαιρετικά. Βρέθηκε βασικός και αναντικατάστατος στην ενδεκάδα των Σλοβάκων ανάμεσα σε άλλα εκκολαπτόμενα… αστέρια του ποδοσφαίρου της χώρας του, όπως ο Μίλαν Σκρίνιαρ της Παρί Σεν Ζερμέν ή ο Στάνισλαφ Λομπότκα, που υπήρξε κινητήρια δύναμη για την πρωταθλήτρια Νάπολι.

Εκτός από δίπλα του, όμως ο Χόβαν βρήκε λαμπρά ταλέντα και απέναντί του, παίζοντας αντιμέτωπος – μεταξύ άλλων - με τους Γκρίλις, Έιμπραχαμ, Τσίλγουελ και Πιόντεκ. Η Σλοβακία πήρε έξι βαθμούς σε όμιλο με Αγγλία, Πολωνία και Σουηδία, με τον τερματοφύλακα του Πανσερραϊκού μάλιστα να χαρίζει τη νίκη κόντρα στη διοργανώτρια με ασύλληπτη επέμβαση του τελευταίου λεπτού.

