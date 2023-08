Για ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ κάνει λόγο ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφορικά με τη ρήτρα αγοράς του Σουαλιχό Μεϊτέ στον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ περιμένει εντός του Σαββάτου (26/8) στη Θεσσαλονίκη τον Σουαλιχό Μεϊτέ προκειμένου να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του από την Μπενφίκα.

Η συμφωνία του Δικεφάλου του Βορρά με τους πρωταθλητές Πορτογαλίας ήταν δεδομένη τα τελευταία 24ωρα και αφορά δανεισμό ύψους 1 εκατ. ευρώ όπως ανέφερε η «A Bola», χώρια με τον μισθό του Γάλλοϊβοριανού που ανέρχεται στα 1,3 εκατ. ευρώ.

Αυτό που απέμενε να διευκρινιστεί ήταν το αν θα τεθεί ρήτρα στο συμβόλαιο του παίκτη. Η απάντηση, λοιπόν, είναι θετική, με τον γνωστό ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο να αναφέρει πως ο ΠΑΟΚ θα έχει την ευκαιρία να κάνει δικό του τον παίκτη με προαιρετική οψιόν στα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ το επόμενο καλοκαίρι.

Αν η οψιόν ενεργοποιηθεί, τότε η Μπενφίκα θα διατηρήσει σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης ύψους 30%.

