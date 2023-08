«Ο Σάμπα Σαζόνοφ της Ντινάμο Μόσχας απέρριψε πρόταση της ΑΕΚ»

Σύμφωνα με γεωργιανό δημοσίευμα ο 21χρονος στόπερ της Ντινάμο Μόσχας, Σάμπα Σαζόνοφ είπε «όχι» σε πρόταση της ΑΕΚ, κάτι ωστόσο που διαψεύδεται από την Ένωση.

Ανοικτό είναι το ενδεχόμενο απόκτησης στόπερ στην ΑΕΚ μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου. Σύμφωνα μάλιστα με ανάρτηση στο twitter από λογαριασμό που ασχολείται με το ποδόσφαιρο στη Γεωργία, ο Σάμπα Σαζόνοφ της Ντινάμο Μόσχας απέρριψε πρόταση από την ΑΕΚ που φέρεται να του έδινε τετραετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές 1 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα πάντως με τους κιτρινόμαυρους, το συγκεκριμένο σενάριο δεν υφίσταται, διαψεύδοντας κατηγορηματικά.

🆕🇬🇪According to reports, Saba Sazonov turned down a 4-year €1m contract proposed by AEK Athens.❌🇬🇷



The 21yo CB was most recently linked Udinese 🇮🇹👀 pic.twitter.com/XxWSpBMFyT