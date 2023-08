Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην απόκτηση του Μάρκος Αντόνιο ως δανεικού από τη Λάτσιο, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα.

Το διπλό πλήγμα με Τσιγγάρα και Σοάρες που αποχώρησαν τραυματίες στο ματς με τη Χάιντουκ σήμανε έκτακτη ανάγκη στον ΠΑΟΚ για την απόκτηση χαφ. Κι όπως όλα δείχνουν, ο Δικέφαλος του Βορρά βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Μάρκος Αντόνιο.

Ο Βραζιλιάνος τέθηκε σε πρώτο πλάνο μετά τα μαζεμένα προβλήματα τραυματισμών και όπως αναφέρει και ο Ιταλός ρεπόρτερ, Νικολό Σιρά, οι Θεσσαλονικείς πλησιάζουν στην απόκτησή του από τη Λάτσιο με τη μορφή δανεισμού, δίχως να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο άλλοτε παίκτης της Σαχτάρ την περασμένη περίοδο αγωνίστηκε 16 φορές στη Serie A με τους Λατσιάλι καθώς και έξι ακόμη φορές σε Κύπελλο κι Ευρώπη, χωρίς να καταφέρει να κερδίσει θέση βασικού.

#MarcosAntonio is getting closer to #PAOK from #Lazio on loan. #transfers