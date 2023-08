Μετά από περίπου 39.000 ψήφους στο poll του «Tuttosport» ο μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ, Γιάννης Κωνσταντέλιας, είναι στη δεύτερη θέση του Golden Boy 2023.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βγάζει... μάτια με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και έχει τραβήξει ήδη βλέμματα από το εξωτερικό. O νεαρός διεθνής μεσοεπιθετικός βρίσκεται στη λίστα για το βραβείο Golden Boy 2023 και στην ψηφοφορία του κοινού τα πηγαίνει εξαιρετικά.

Μετά από περίπου 39.000 ψήφους στο ανοιχτό poll του «Tuttosport» ο Κωνσταντέλιας είναι δεύτερος, έχοντας συγκεντρώσει 10.7%. Χαρακτηριστικό είναι πως πίσω του είναι οι Τζουντ Μπέλιγκχαμ - Αρντά Γκιουλέρ της Ρεάλ Μαδρίτης, οι Γκάβι - Αλεχάνδρο Μπαλντέ της Μπαρτσελόνα και ο Αλεχάνδρο Γκαρνάτσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Πρώτος στη λίστα είναι ο Τζαμάλ Μουσιάλα της Μπάγερν Μονάχου με το... επιβλητικό 64,9%.

Στην ουσιαστικά πρώτη του φουλ σεζόν ως παίκτης της πρώτης ομάδας μέτρησε 37 εμφανίσεις υπό τις οδηγίες του Ραζβάν Λουτσέσκου, με τρία γκολ, έξι ασίστ και αρκετές στιγμές... μαγείας που δεν μπορεί να καταγράψει η στατιστική.

Πάντως θυμίζουμε πως η ψηφοφορία για το βραβείο γίνεται αποκλειστικά από εκπροσώπους του Τύπου.

Golden Boy 2023 - the results of the public vote at the moment:



🇩🇪Jamal Musiala - 64,9%

🇬🇷Giannis Konstantelias - 10,8%

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Jude Bellingham - 5,4%

🇪🇸Alejandro Balde - 3,5%

🇮🇪Evan Ferguson - 2,6%

🇲🇦Bilal El Khannouss - 2,1%

🇮🇹Fabio Miretti - 1,6%

🇹🇷Arda Güler - 1,4%

🇫🇷Mathys Tel -… pic.twitter.com/MGTvSWpqrz