Στην Τουρκία αναφέρουν πως ο 31χρονος Βραζιλιάνος αμυντικός μέσος της Φενέρμπαχτσε, Γουίλιαν Αραό, βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για τη μάχη κόντρα στη Μαρσέιγ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League ωστόσο υπάρχει κινητικότητα και στα μεταγραφικά.

Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, Γιαγκίζ Σαμπουνσουογλού το «τριφύλλι» ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Γουίλιαν Αραό της Φενέρμπαχτσε για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής.

Ο 31χρονος Βραζιλιάνος αμυντικός χαφ έχει συμβόλαιο με τον τουρκικό σύλλογο μέχρι το επόμενο καλοκαίρι και φαίνεται πως βρίσκεται στη λίστα των «πρασίνων».

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που βρίσκεται στην Τουρκία από το περασμένο καλοκαίρι όταν και κόστισε στη Φενέρ το ποσό των 3 εκατ. ευρώ για να αποκτηθεί από τη Φλαμένγκο και τη σεζόν που μας πέρασε, είχε 45 συμμετοχές με ένα γκολ και πέντε ασίστ.

Το Who is Who του Γουίλιαν Αραό