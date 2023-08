Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι ο Τζάκσον Πορόσο που αποκτήθηκε από την Τρουά.

Από το πουθενά το βράδυ της Τρίτης (01/08) έγινε γνωστό ότι ο Ολυμπιακός έκλεισε τον Τζάκσον Πορόσο, ο οποίος βρέθηκε στην Αθήνα το πρωί της Τετάρτης (02/08).

Ο 22χρονος στόπερ πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια έβαλε την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο με τους «ερυθρολεύκους».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 23χρονου κεντρικού αμυντικού, Τζάκσον Πορόζο, ο οποίος γεννήθηκε στις 4 Αυγούστου 2000, στην πόλη Σαν Λορένσο του Εκουαδόρ.

Αγωνίστηκε στα τμήματα υποδομής των Ιντεπεντιέντε ντελ Βάγιε (2016) και Μάντα (2016-2017), ομάδων της χώρας του, ενώ το καλοκαίρι του 2018 υπέγραψε στη Σάντος.

Τον Οκτώβριο του 2020 τον απέκτησε η πορτογαλική Μποαβίστα, με τη φανέλα της οποίας πραγματοποίησε 40 συμμετοχές και σημείωσε δύο γκολ.

Το καλοκαίρι του 2022 πήρε μεταγραφή στη γαλλική Τρουά, στην οποία την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε σημείωσε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ σε 23 συμμετοχές, εκ των οποίων τις 22 στη Ligue 1.

Ο Πορόζο είναι επτά φορές διεθνής με την εθνική ομάδα του Εκουαδόρ, αγωνιζόμενος μάλιστα στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2022, στο Κατάρ. Το 2019 ήταν βασικό μέλος του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος, το οποίο στο Παγκόσμιο Κύπελλο U20 κατέλαβε την τρίτη θέση»

🔴⚪ Τζάκσον Πορόζο καλώς όρισες στον 𝚶𝚲𝚼𝚳𝚷𝚰𝚨𝚱𝚶! / Jackson Porozo welcome to 𝐎𝐋𝐘𝐌𝐏𝐈𝐀𝐂𝐎𝐒!#Olympiacos #Welcome #Transfer #Porozo #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/6tUwYbw4lP