Ο Μαρτίνεθ κάτι είδε και θέλει να ψηλώσει τον Ολυμπιακό…

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta δέκα πράγματα για τη μεταγραφή του Πορόσο, αλλά και με αφορμή τη μεταγραφή του Πορόσο.

Αντί προλόγου: ο Κορδόν είχε κλειδώσει εδώ και μία εβδομάδα περίπου τη μεταγραφή του Πορόσο. Εξ ου κι είχα γράψει την Παρασκευή, «θα με θυμηθείτε, ο δεύτερος στόπερ (δεξιοπόδαρος αυτός) που θα φέρει ο Ολυμπιακός μετά τον (αριστεροπόδαρο) Αργεντίνο Φρέιρε, θα είναι κι αυτός με τη φόρμουλα του δανεισμού».

Κάποια πράγμα είναι απολύτως ευδιάκριτα στην στόχευση των μεταγραφών του Ολυμπιακού από τον Μαρτίνεθ και τον Κορδόν, λαμβάνοντας υπόψιν και την τελευταία προσθήκη, του Τζάκσον Πορόσο.

Το εξόφθαλμο είναι ότι προτιμάνε ισπανόφωνους παίκτες, ώστε να συνεννοούνται με τον καλύτερο τρόπο μαζί τους. Αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες λεπτομέρειες που μας δείχνουν πράγματα. Για παράδειγμα, είναι ξεκάθαρο ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού θέλει να ψηλώσει την ενδεκάδα της ομάδας: ο Ιμπόρα είναι 1μ90, ο Φρέιρε 1μ87, ο Πορόσο 1μ92, ακόμη κι ο Κίνι για ακραίος μπακ δεν είναι κοντός (1μ78). O δε Κένεντι, που είχε έρθει κι έφυγε για τους γνωστούς λόγους, για εξτρέμ ήταν ψηλός (1μ82). Θυμηθείτε ότι η Νο 1 επιλογή του για σέντερ φορ, ο Ράφα Μιρ, είναι 1μ91!

Είναι σαφές ότι ο Ισπανός προπονητής έχει μελετήσει την περσινή ομάδα, εντόπισε τα προβλήματα της στο ψηλό παιχνίδι, τόσο στις στημένες φάσεις (κόρνερ και φάουλ), όσο και γενικότερα και έχει ζητήσει από τον Κορδόν οι μεταγραφές να είναι όχι απλά καλοί παίκτες, αλλά ει δυνατόν και ψηλά και δυνατά κορμιά. Μπορώ δε να καταγράψω ανεπιφύλακτα ότι και για τη θέση του δεύτερου κεντρικού χαφ (εξαροοκτάρι) που θέλει ο Μαρτίνεθ, επίσης έχει ζητήσει παίκτη πάνω από 1μ80...

Ο Πορόσο, για να πάμε στη μεταγραφή που αναμένεται να ολοκληρώσει απόψε ο Ολυμπιακός, έχει το καλό ότι έκανε προετοιμασία με την Τρουά κι έπαιξε π.χ. και σε φιλικό στις 15 Ιουλίου, ένα ημίχρονο στο 3-0 με την Μόντερκανγκε. Όπως φυσικά κι ότι τον ξέρουν ο Κορδόν κι ο στενός συνεργάτης του, ο Ναβάρο, και δη εδώ και κάποια χρόνια, από τότε που ο αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού είχε για έξι μήνες τον ίδιο ρόλο στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Εκουαδόρ.

Τον είχε εντοπίσει από το Παγκόσμιο Κύπελλο Κ20 το καλοκαίρι του 2019, όταν ο Πορόσο είχε παίξει βασικός και στα έξι παιχνίδια του Εκουαδόρ, που έφτασε στην 3η θέση του τουρνουά κερδίζοντας 1-0 στο μικρό τελικό 1-0 την Ιταλία. Νωρίτερα, στην ίδια διοργάνωση, το Εκουαδόρ είχε παίξει ξανά με την Ιταλία κι είχε χάσει τότε 0-1, με τον Πορόσο να έχει την άτυχη στιγμή της αποβολής του με απευθείας κόκκινης κάρτα στο 40ο λεπτό. Έξι μήνες πιο πριν ο Πορόσο είχε παίξει και στα εφτά 90λεπτα του Εκουαδόρ στο πρωτάθλημα Νότιας Αμερικής Κ20, κόντρα σε Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη κ.α.

Κάπως έτσι προέκυψε η μεταγραφή του στη Σάντος που μάλλον ήρθε πολύ γρήγορα, αφού στα 19 του δεν μπόρεσε να παίξει καθόλου στην βραζιλιάνικη ομάδα. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Σάντος τον πούλησε το φθινόπωρο του 2020 στην Μποαβίστα με 500 χιλ. Ευρώ και στην Πορτογαλία σιγά σιγά ο Πορόσο βρήκε τον εαυτό του. Την πρώτη σεζόν (2020-21) ξεκίνησε να παίζει από τον β΄ γύρο (11 ματς, τα εφτά βασικός), με χάιλαϊτς τα δύο γκολ που έβαλε εκ των οποίων το ένα στην Πόρτο (2-2) και με αρνητική στιγμή πάλι μία αποβολή του, στο 54’ με δύο κίτρινες, στο 1-2 από την Μπράγκα. Τη δεύτερη σεζόν (2021-22), όμως, κέρδισε 24 ενενηντάλεπτα στο πρωτάθλημα, συν τέσσερα στο Λιγκ καπ (πάλι με μία αποβολή, στο 77’ με απευθείας κόκκινη), κάνοντας μία καλή χρονιά, που έφερε τη μεταγραφή του αντί 3,5 εκ. Ευρώ στη Γαλλία, στην Τρουά.

Εκεί ο Πορόσο πήγε με προπονητή τον Μπρούνο Ιρλές, που τον εμπιστεύονταν ως βασικό στα περισσότερα παιχνίδια. Στον πανύψηλο στόπερ από το Εκουαδόρ προφανώς δεν ήταν καλή εξέλιξη η αλλαγή προπονητή από το Νέμβριο, αφού ο Πατρίκ Κίσνορμπο δεν τον υπολόγιζε το ίδιο. Κάπως έτσι, τέλειωσε τη σεζόν, με την Τρουά να υποβιβάζεται και τον Πορόσο να έχει, παρά την απουσία ενός μηνός από τραυματισμό, 23 παιχνίδια (17 βασικός), με δύο γκολ και μία ασίστ στο ενεργητικό του, δείχνοντας ξανά ότι είναι επικίνδυνος όταν προωθείται στις στημένες φάσεις. Σημειωτέον ότι και οι δύο προπονητές της Τρουά έπαιζαν σχεδόν πάντοτε με τρεις στόπερ, με τον παίκτη από το Εκουαδόρ άλλοτε δεξιά κι άλλοτε αριστερά.

Παράλληλα, μετά από πέντε συμμετοχές σε φιλικά του Εκουαδόρ, ο Πορόσο πήρε την ευκαιρία κι έπαιξε βασικός στο δεύτερο παιχνίδι του Εκουαδόρ, το 1-1 με την Ολλανδία, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ τον περασμένο Νοέμβριο, ενώ μπήκε αλλαγή και στα 10 τελευταία λεπτά στην ήττα 1-2 από τη Σενεγάλη, φτάνοντας τις εφτά συμμετοχές στην Εθνική του.

Με τον υποβιβασμό της Τρουά, είχε ακουστεί από τον Μάιο ότι θα έφευγε, με ρεπορτάζ να τον έφερναν κοντά σε μεταγραφή στο Βέλγιο, με ενδιαφερόμενες τις Κλαμπ Μπριζ, Άντερλεχτ, Άντβερπ και Μπέερσοτ. Ο Ολυμπιακός τον πήρε τώρα εκμεταλλευόμενος τις καλές σχέσεις του συλλόγου και του Κορδόν προσωπικά με το γκρουπ που ελέγχει τη Μάντσεστερ Σίτι.

Είναι ενδεικτικό ότι η συμφωνηθείσα οψιόν λέει ότι ο Ολυμπιακός αν θέλει να πάρει το άλλο καλοκαίρι τον Πορόσο, πρέπει να πληρώσει ένα μεγάλο ποσό και να κρατήσει το 50% αυτός και το 50% η Μάντσεστερ Σίτι!

Άσχετο: Μία ενδεκάδα ξένους μη Κοινοτικούς έφτασε πλέον ο Ολυμπιακός: Ρόντινεϊ, Μπα, Σισέ, Πορόσο, Ραμόν, Χουάνγκ, Μαντί, Αγκιμπού, Κουντέ, Λοβέρα, Αλγκασίμ. Ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει μάξιμουμ 12, καθώς διαθέτει και Β ομάδα. Δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε παιχνίδι έχουν πέντε. Ο Μαρτίνεθ, πάντως, δείχνει να ποντάρει κατά βάση σε Ρόντινεϊ, Χουάνγκ, Μαντί, προφανώς σε Πορόσο και στη συνέχεια, με ερωτηματικά, σε Ραμόν, Αγκιμπού, Μπα. Νομίζω ότι θα πάρει άλλο ένα ξένο ο Ολυμπιακός, για βασικό.

Η φωτογραφία της ημέρας: Ο Ολυμπιακός 3ος πιο επιτυχημένος σύλλογος παγκοσμίως με βάση τα τρόπαια σε κάθε χώρα.

Just a wee reminder that Olympiakos are the most successful club on the Ibrox pitch tonight. pic.twitter.com/dxeWehzqYS