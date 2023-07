Ερχονται οι νέες φανέλες του ΠΑΟΚ: Η κλασική ριγέ και αυτή που ξεχωρίζει (vid)

To μεσημέρι της Τετάρτης (26/7-13:00) θα γίνει, μέσω των social media, η παρουσίαση των νέων εμφανίσεων του ΠΑΟΚ για την σεζόν 2023-24. Δείτε το video-προαναγγελία της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ.

Οι νέες φανέλες του ΠΑΟΚ έχουν καθυστερήσει σημαντικά να εμφανιστούν στο φίλαθλο κοινό της ομάδας.

Λίγες ώρες πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς κόντρα στην Μπεϊτάρ, θα γίνει η επίσημη παρουσίαση των νέων εμφανίσεων του «Δικεφάλου», που θα κάνουν… πρεμιέρα στην αναμέτρηση της Πέμπτης (27/8) για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League.

Στη σεζόν 2023-24 ο ΠΑΟΚ θα αγωνίζεται με την κλασσική ασπρόμαυρη ριγέ εμφάνιση, μία άσπρη και μία μαύρη θα αποτελούν τη δεύτερη και την τρίτη εμφάνιση της ομάδας, ενώ η τέταρτη φανέλα, υποχρεωτικά λόγω UEFA, θα είναι σκούρο μπλε. Όσοι την έχουν δει, λένε, πως είναι η πιο ξεχωριστή και ιδιαίτερη φανέλα.

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ ανέβασε στα social media ένα teaser για τις νέες εμφανίσεις, όπου ένα κοριτσάκι τρέχει στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας και ανοίγει το πακέτο με τη νέα φανέλα της ομάδας.

Our home, our stripes, our jerseys...

Wednesday, 26.07 / 13:00

Stay tuned... pic.twitter.com/wT6RLCYn2B