Μαρινάκης για τον θάνατο της Μαριάννας Βαρδιογιάννη: «Αφήνεις ένα τεράστιο κενό στις καρδιές όλων μας»

Στον χαμό της Μαριάννας Βαρδινογιάννη αναφέρθηκε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, με τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού να κάνει λόγο για ένα τεράστιο κενό που αφήνει στις καρδιές όλων.

Συλλυπητήρια μέσω των social media έστειλε για τον χαμό της Μαριάννας Βαρδινογιάννη ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης. Αναλυτικά ο μήνυμα του ισχυρού άνδρα των «ερυθρολεύκων» έχει ως εξής: «Μια γυναίκα με μεγάλη καρδιά, ευαισθησία και τεράστια προσφορά και επίδραση στις ζωές πολλών ανθρώπων. Μια γυναίκα που έκανε πάντα τα αδύνατα δυνατά και δεν σταμάτησε ποτέ να μοιράζει απλόχερα ΕΛΠΙΔΑ και ΑΓΑΠΗ στους γύρω της και στα ΠΑΙΔΙΑ που τόσο αγαπούσε.

Μαριάννα, η οικογένειά μου και εγώ θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το όραμα και το έργο σου, προσφέροντας στα παιδιά και στις οικογένειες του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο. Αφήνεις ένα τεράστιο κενό στις καρδιές όλων μας.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια Βαρδινογιάννη.

She was a woman with a big heart and a great sensitivity, who offered and contributed towards the lives of many people. A woman who always achieved the impossible and never stopped generously sharing HOPE and LOVE to those around her and to CHILDREN that she loved so deeply.

Marianna, my family and I will continue to support your vision and life’s work, by providing for the children and the families of the "ELPIDA Association of Friends of Children with cancer". You are leaving a huge void in all of our hearts.

My sincere condolences to the Vardinoyannis family».