Στην Los Angeles FC ο Μάριο Γκονθάλεθ που ήθελαν οι «ερυθρόλευκοι»

Η Los Angeles FC ανακοίνωσαν την απόκτηση του Μάριο Γκονθάλεθ που αποτελούσε έναν από τους εκλεκτούς του Ντιέγκο Μαρτίνεθ για την επίθεση του Ολυμπιακού.

Το όνομα του Μάριο Γκονθάλεθ έφυγε από την επικαιρότητα του Ολυμπιακού μία μέρα αφότου έγινε γνωστό πως βρίσκεται μεταξύ των παικτών που έχει συμπεριλάβει στην λίστα του για την θέση του επιθετικού ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ, ανακοινώθηκε η μεταγραφή του στην Los Angeles FC.

Ο 27χρονος Ισπανός επιθετικός, που ανήκε στην Μπράγκα την τελευταία διετία και πέρυσι πέρασε τη χρονιά ως δανεικός στην Λέουβεν έχοντας 15 γκολ και δύο ασίστ σε 24 παιχνίδια, υπέγραψε στην αμερικανική ομάδα καταλαμβάνοντας μία από τις θέσεις για διεθνείς ποδοσφαιριστές που έχει στο ρόστερ της.

Η Los Angeles FC χρησιμοποίησε τα Targeted Allocated Money για να ολοκληρώσει αυτή τη μεταγραφή.

