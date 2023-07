Τα βλέμματα τράβηξε στο ντεμπούτο του με τη Μίντιλαντ ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, Σβέριρ Ίνγκασον, ο οποίος έκανε ένα άτσαλο μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή του, με το VAR ωστόσο να μην βλέπει κάποια παράβαση.

Γκρίνια προκάλεσε ο Σβέριρ Ίνγκασον στο ντεμπούτο του με την Μίντιλαντ κόντρα στη Χβιντόβρε. Ο Ισλανδός στόπερ που πρόσφατα μετακόμισε στη Δανία από τον ΠΑΟΚ, ξεκίνησε βασικός στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και έπαιξε ολόκληρο το 90λεπτο.

Ωστόσο μια του ενέργεια έγινε το επίκεντρο της προσοχής, γεννώντας έντονη κριτική προς το VAR.

Ο Γκέερτσεν της Χβιντόβρε βρέθηκε στην περιοχή της Μίντιλαντ και επιχείρησε να σουτάρει απο πλεονεκτική θέση, με τον Ίνγκασον να τον τραβά και να του σκίζει τη φανέλα στην προσπάθειά του να τον σταματήσει.

Ωστόσο, ο διατητής όσο και ο VAR δεν έκριναν πως υπήρξε κάποια παράβαση, προκαλώντας τα αρνητικά σχόλια πολλών. Για την ιστορία η Μίντιλαντ επικράτησε 1-0.

And VAR has failed in the first game of the season…



No penalty for Hvidovre after Geertsen’s jersey was ripped apart.#sldk #fcmhif pic.twitter.com/Mc3E9PmKWY