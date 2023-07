Φαμπρίτσιο Ρομάνο: «Πρόταση του ΠΑΟΚ στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας για τον Καρασκάλ»

Κρούση του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Χόρχε Καρασκάλ από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας ανέφερε ο Φραμπρίτσιο Ρομάνο.

Πάνω σε μία δυνατή μεταγραφή φαίνεται πως δουλεύει ο ΠΑΟΚ για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής καθώς βρίσκεται σε επαφές με τον Χόρχε Καρασκάλ.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Δικέφαλος έχει καταθέσει επίσημη πρόταση στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας για την απόκτηση του 25χρονου μεσοεπιθετικού και βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την απόκτησή του.

Συγκεκριμένα, η βάση των συζητήσεων είναι το ποσό των 4,5 εκατ. ευρώ για την αγορά του ποδοσφαιριστή και ποσοστό μεταπώλησης ύψους 50% που θα κρατήσουν οι Ρωσοί ενώ για τον παίκτη, το συμβόλαιο είναι τριετούς συνεργασίας.

