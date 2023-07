Σύμφωνα με Βέλγο δημοσιογράφο, ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση για την απόκτηση του Κάρλος Ροντρίγκες, αλλά έλαβε αρνητική απάντηση.

Ο Σάσα Ταβολιέρι αποκάλυψε πως ο Παναθηναϊκός κατέθεσε πρόταση για να κάνει δικό του τον Κάρλος Ροντρίγκες της Κρουζ Αζούλ. Πρόκειται για 26χρονο κεντρικό μέσο, ο οποίος είναι διεθνής με την εθνική Μεξικό έχοντας αγωνιστεί 44 φορές με το εθνόσημο, ο οποίος έχει αγωνιστεί εκτός της πατρίδας του για μόλις σεζόν, που ήρθε ως δανεικός στην ισπανική Τολέδο. Πήγε στην Κρουζ Αζούλ τον Γενάρη του 2022 μετά από τέσσερα χρόνια στην Μοντερέι αντί 2,2 εκατ. ευρώ.

Ο Βέλγος δημοσιογράφος ανέφερε πως οι «πράσινοι» έκαναν προσφορά για την απόκτησή του με το καθεστώς του δανεισμού που θα περιλαμβάνει οψιόν αγοράς. Η πρόταση αυτή περιελάμβανε 100 χιλ. ευρώ ως ενοίκιο ενώ το ποσό της οψιόν έφτανε τα 3 εκατ. ευρώ για το 70% των δικαιωμάτων του Κάρλος Ροντρίγκες.

☘️🇬🇷 #Panathinaïkos pushing for the Mexican International central midfielder Carlos #Rodriguez !

❌🇲🇽 A first offer with a loan fee of 100KEUR with an option to buy at 3MEUR for 70% of the player has been rejected by his current club, #CDCruzAzul.

🗣️ I understand TALKS are ON… pic.twitter.com/qop2XbrU4j