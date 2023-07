Σύμφωνα με ουκρανικό δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Μάρλον της Σαχτάρ, ο οποίος δεν επιθυμεί να γυρίσει στην Ουκρανία λόγω του πολέμου.

Η ουκρανική ιστοσελίδα «ua.sport» αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Μάρλον της Σαχτάρ Ντόνετσκ. Ο 27χρονος Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2026 με τον ουκρανικό σύλλογο, όμως, όπως αναφέρει το ουκρανικό μέσο, δεν θέλει να επιστρέψει στην χώρα λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που συνεχίζει να υπάρχει εκεί.

Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην Μόντσα για ένα χρόνο πραγματοποιώντας 30 συμμετοχές και αγωνιζόμενος για 1.750 λεπτά. Η Σαχτάρ Ντόνετσκ είχε πληρώσει 12 εκατ. ευρώ για να τον κάνει δικό της από την Σασουόλο το καλοκαίρι του 2021.

Το ρεπορτάζ αυτό ανέφερε πως υπάρχει ενδιαφέρον και από την Κορίνθιανς, όμως ο συμπατριώτης του ποδοσφαιριστή και δημοσιογράφος, Βένε Κασαγκράντε τόνισε σε tweet του πως ο παίκτης έχει απορρίψει τις προτάσεις της Κορίνθιανς και της Φλουμινένσε, επειδή επιθυμεί να μείνει στην Ευρώπη. Αν ωστόσο αποφασίσει τελικά να επιστρέψει, τότε η «Φλου» θα έχει τον πρώτο λόγο.

Marlon Santos, do Shakhtar, recusou as ofertas de Fluminense e Corinthians e definiu que, por ora, quer continuar na Europa. O zagueiro se reuniu com os agentes e tomou a decisão. Apuramos que os dois clubes foram comunicados. Se fosse voltar ao Brasil, a prioridade seria o Flu. pic.twitter.com/3r3drRFRja