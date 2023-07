Φιλικό με την Νόργουιτς στην Αγγλία έκλεισε ο Ολυμπιακός στις 29/7!

Εκτός από το φιλικό με την Ρέιντζερς, ο Ολυμπιακός έκλεισε άλλο ένα δυνατό φιλικό. Μετά τη Σκωτία στις 26/7, οι ερυθρόλευκοι θα μεταβούν στην Αγγλία για φιλικό με την Νόργουιτς στο Carrow Road.

Στο διάστημα της παραμονής τους στην Αυστρία, οι Πειραιώτες θα δώσουν τρία φιλικά: Στις 8 Ιουλίου με τη Σλοβάτσκο, στις 14 με τη Νόρτζελαντ και στις 19 με τη Σαμπάχ.

Το σχετικό τιτίβισμα των ερυθρόλευκων:

🔴⚪️⚽ Φιλικό στο Carrow Road για τον Ολυμπιακό!⁰⁰Η ομάδα μας θα αντιμετωπίσει τη Νόριτς επί βρετανικού εδάφους.⁰⁰Το παιχνίδι θα γίνει το Σάββατο 29 Ιουλίου, στις 17:00.⁰⁰An Olympiacos friendly match at Carrow Road!⁰⁰Our team is to play against @NorwichCityFC on English… pic.twitter.com/9ZSa0PDhXG