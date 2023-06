«Στην λίστα του Παναθηναϊκού οι Σβένσον, Μάνεα και Κραφτ για την θέση του δεξιού μπακ»

Σύμφωνα με ξένο δημοσίευμα ο Παναθηναϊκός έχει στην λίστα του τους Γιόνας Σβένσον, Κρίστιαν Μάνεα και Έμικ Κραφτ για την θέση του δεξιού μπακ.

Μία σελίδα στο Twitter που ασχολείται με τις μεταγραφές στο ελληνικό, αλλά και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ανέφερε πως ο Παναθηναϊκός έχει στην λίστα με τους παίκτες που προορίζει για την κάλυψη της θέσης του δεξιού μπακ τους Γιόνας Σβένσον, Κρίστιαν Μάνεα και Έμιλ Κραφτ.

Ο πρώτος είναι 30χρονος Νορβηγός, ο οποίος ανήκει στην Αντάνα Ντεμίρσπορ, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2024. Ο Σβένσον φέτος αγωνίστηκε 29 φορές με την φανέλα της Αντάνα, δίνοντας και τέσσερις ασίστ στα 2.588 λεπτά που αγωνίστηκε, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην αξιέπαινη πορεία της ομάδας, που κέρδισε και την έξοδό της στην Ευρώπη. Μάλιστα, είναι και διεθνής με την εθνική Νορβηγίας με 23 συμμετοχές κι ένα γκολ.

Ο δεύτερος είναι 28χρονος Σουηδός, που αγωνίζεται στην Νιουκάστλ δεσμευόμενος με συμβόλαιο μέχρι το 2024 με την αγγλική ομάδα. Ο Έμιλ Κραφτ έπαιξε μόλις σε δύο παιχνίδια την φετινή σεζόν, επειδή υπέστη ρήξη χιαστών στην αρχή της χρονιάς χάνοντας όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Κι αυτός διεθνής με την εθνική Σουηδίας με 42 συμμετοχές και τρεις ασίστ.

Ο τρίτος είναι 25χρονος Ρουμάνος, που ανήκει στην Κλουζ, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2024. Ο Κρίστιαν Μάνεα έπαιξε φέτος σε 46 παιχνίδια με την ρουμανική ομάδα έχοντας πέντε γκολ και έξι ασίστ σε 3.837 λεπτά. Διεθνής με την εθνική Ρουμανίας έχοντας 24 συμμετοχές με δύο γκολ και μία ασίστ.

