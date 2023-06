«Ο ΠΑΟΚ έκανε πρόταση τεσσάρων εκατομμυρίων για τον Τσαλόβ»

Στη Ρωσία μετέδωσαν πως ο ΠΑΟΚ κινήθηκε ώστε να αποκτήσει το 60% των δικαιωμάτων του Φεντόρ Τσαλόβ που αγωνίζεται στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Για την απόκτηση του Φεντόρ Τσαλόβ φέρεται να κινείται ο ΠΑΟΚ, τουλάχιστον με γνώμονα τα όσα υποστηρίζουν στην πατρίδα του 25χρονου Ρώσου επιθετικού.

Οπως μετέδωσαν ρωσικά ΜΜΕ ο «Δικέφαλος» κατέθεσε πρόταση ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, με σκοπό να πάρει το 60% των δικαιωμάτων του, αν και η ιστοσελίδα «Sport.ru» υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι η συγκεκριμένη πρόταση δεν εντυπωσίασε τους ανθρώπους της.

Πάντως πρόκειται για μία πολύ δύσκολη περίπτωση, αφού το όνομα του Ρώσου διεθνή στράικερ που σημείωσε πέρσι 24 γκολ σε 41 συμμετοχές του, βρίσκεται στα «ρεπορτάζ» και άλλων ευρωπαϊκών ομάδων, ανάμεσα τους και η Μαρσέιγ.

According to @OnooQ, PAOK have submitted an official offer of €4m to CSKA for 60% of the rights to Fedor Chalov. The 25yo striker has 1,5 years left on his deal and is currently negotiating a contract extension. pic.twitter.com/7PPhmtztiU