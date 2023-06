Οι «ασπρόμαυροι» έχουν προχωρήσει τις συζητήσεις με τον Μπάμπα Ράχμαν, ο οποίος θα πρέπει να μείνει ελεύθερος από την Τσέλσι πριν ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με τον ΠΑΟΚ.

Το βεβαρημένο ιατρικό παρελθόν του Βραζιλιάνου Νταλμπέρτ και η αγωνιστική απραξία ενός ολόκληρου χρόνου έκαναν τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να το ξανασκεφτούν και παρότι ήταν μια προχωρημένη υπόθεση, τελικά έχουν αποφασίσει να την αφήσουν στην άκρη.

Οι «ασπρόμαυροι» θέλουν να ενισχυθούν στο αριστερό άκρο της άμυνάς τους, γι’ αυτό και επανήλθε στο προσκήνιο το όνομα του Μπάμπα Ράχμαν.

Ο γνωστός μας από το εξάμηνο πέρασμα την σεζόν 2020-21 δεν υπολογίζεται από τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο και αναμένεται να λύσει το συμβόλαιο με την Τσέλσι, που λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Γκανέζος διεθνής αριστερός μπακ είναι θετικός στο ενδεχόμενο να επιστρέψει με κανονική μεταγραφή και όχι δανεικός στην Τούμπα, αυτό που απομένει είναι να υπάρξει συμφωνία τόσο με την Τσέλσι, όσο και με τον ΠΑΟΚ στο οικονομικό κομμάτι.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο twitter ο έγκυρος ρεπόρτερ της Τσέλσι, Νιζάαρ Κινζέλα, ο Μπάμπα Ράχμαν δεν υπολογίζεται από τους «Μπλε», οι οποίοι θέλουν να προχωρήσουν στην λύση του συμβολαίου του, που έχει μέχρι τον Ιούνιο του 2024, όπως ακριβώς έκαναν και με την περίπτωση του Μπακαγιόκο, ο οποίος αποχώρησε από την ομάδα του Λονδίνου.

PAOK want to re-sign Baba Rahman but Chelsea need to cancel his contract as they did with Bakayoko. That takes negotiation and money. https://t.co/aQqY1YDknT