Ολούνγκα για το μέλλον του και τις φήμες για Premier: «Δεν μπορώ να πω πολλά, ο τομέας μου είναι να παίζω ποδόσφαιρο» (vids)

Ο Κενυάτης διεθνής επιθετικός που φέρεται να απασχολεί Έβερτον, Ολυμπιακό και άλλες ομάδες μίλησε για τις μεταγραφικές φήμες για αυτόν.

Ο 29χρονος διεθνής Κενυάτης φορ με την Αλ Ντουχαϊλ είχε σεζόν με 29 ματς, 33 γκολ και 4 ασίστ. Το όνομά του έχει συνδεθεί και με την Έβερτον και με τον Ολυμπιακό ο οποίος κοιτάζει και τέτοιες αγορές και ομάδες τα τελευταία χρόνια και λόγω του Αραμπί και το πόσο πολύ του βγήκε.

Ο Μάικλ Ολούνγκα μιλώντας σε media της πατρίδας του - και ενώ το συμβόλαιό του τελειώνει - τόνισε μεταξύ άλλων: «Δεν μπορώ να πω πολλά αυτή τη στιγμή. Είναι η στιγμή να αφοσιωθώ στην Εθνική και να ξεκουραστώ μετά από μία δύσκολη σεζόν. Ήταν φανταστικό για μένα το να κερδίσω τρία βραβεία τοπ σκόρερ σε διαφορετικές διοργανώσεις. Δεν μπορώ να κάνω εικασίες για τέτοια πράγματα. Ο τομέας μου είναι να παίζω ποδόσφαιρο. Αυτό μπορώ να ελέγχω. Ότι γίνει μεταξύ των ομάδων και των διοικήσεων (στις συζητήσεις τους) δεν είναι κάτι που μπορεί να είναι στο πεδίο του ελέγχου μου».

Harambee Stars captain Michael Olunga responds to the transfer rumours linking him with a move to English Premier League side Everton and other European clubs. pic.twitter.com/tU7VKxIZgg