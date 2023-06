Ο ΠΑΟΚ αποχαιρετά τον Ντιέγκο Μπίσεσβαρ μ' ένα συγκινητικό video.

Ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ, ύστερα από 251 συμμετοχές με 27 γκολ και 41 ασίστ, λέει «αντίο» στον ΠΑΟΚ!

Ο «δικέφαλος του Βορρά», μ' ένα συγκινητικό video του αποχαιρετά τον αρτίστα του. Πάτησε το πόδι του στη Θεσσαλονίκη το 2016 και επτά χρόνια μετά αποχωρεί από την Τούμπα έχοντας κατακτήσει ένα πρωτάθλημα και τρία Κύπελλα.

Ο ίδιος, πάντως, πρόσφατα δήλωσε την επιθυμία του να παραμείνει στον ΠΑΟΚ ακόμα και από άλλο πόστο. Αυτό θα φανεί τις επόμενες μέρες αν τελικά μπορεί να συμβεί.

Thank you for everything #TheArtist #Biseswar!

You are always a part of us! #PAOKFamily 🖤🤍 pic.twitter.com/q8CwuprD9g