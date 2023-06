Ο Ορμπελίν Πινέδα συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της εθνικής Μεξικού για τα πέντε παιχνίδια που έχει να δώσει τον Ιούνιο.

Ο προπονητής της εθνικής Μεξικού, Ντιέγκο Κόκα γνωστοποίησε τις κλήσεις για τα παιχνίδια του Ιουνίου και σ' αυτές δεν θα μπορούσε να μην συμπεριλαμβάνεται και το όνομα του Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ, που ήταν εκ των κορυφαίων του ελληνικού πρωταθλήματος την φετινή σεζόν.

Οι «Ελ Τρι» έχουν δώσου πέντε παιχνίδια μέσα στον μήνα Ιούνιο. Αρχικά, θα αντιμετωπίσουν εντός έδρας τις Γουατεμάλα (08/06) και Καμερούν (11/06) σε φιλικούς αγώνες κι έπειτα θα ξεκινήσουν τις επίσημες υποχρεώσεις τους αντιμετωπίζοντας τις ΗΠΑ στον ημιτελικό (16/06) του πρωταθλήματος εθνώνω της CONCACAF. Μετά απ' αυτό το κρίσιμο παιχνίδι, θα ακολουθήσουν άλλα τρία με Ονδούρα (εντός - 26/06), Αϊτή (εκτός - 30/06) και Κατάρ (εντός - 03/07) για τους ομίλους του Gold Cup.

Ο Πινέδα έχει συνολικά 52 συμμετοχές με την φανέλα του Μεξικού έχοντας σκοράρει και επτά τέρματα.

OUR SUMMER ROSTER IS HERE! 🚨🇲🇽



With this variety of players, we are ready for:



👊🏼 Prep matches in Mazatlán and San Diego

🎰 @CNationsLeague Finals

🏆 @GoldCup 2023#LaSelecciónEsDeTodos pic.twitter.com/il02A2IwZO