Ο Ντόμινικ Κοτάρσκι του ΠΑΟΚ θα δώσει το παρών στο Euro U21, που θα διεξαχθεί στην Ρουμανία και την Γεωργία, αφού βρέθηκε στις κλήσεις για την προεπιλογή της εθνικής Κροατίας.

Η πρώτη συγκέντρωση των Κροατών θα γίνει στις 6 Ιουνίου ενώ οι αγώνες ξεκινούν στις 21 του μήνα. Θα αντιμετωπίσουν τις Ουκρανία, Ισπανία και Ρουμανία στην φάση των ομίλων. Η διοργάνωση θα ξεκινήσει στις 21 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 8 του Ιουλίου. Αυτό σημαίνει πως ο 23χρονος Κροάτης τερματοφύλακας δεν θα δώσει το παρών στην πρώτη του «δικεφάλου του βορρά» που έχει οριστεί για τις 22 Ιουνίου και θα ενσωματωθεί αργότερα.

Ο Κοτάρσκι έχει 12 συμμετοχές με την ομάδα κάτω των 21 της εθνικής Κροατίας.

