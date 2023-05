Ο Γιώργος Τσακίρης εστιάζει στη σημασία της κατάκτησης αυτού του πρωταθλήματος για την ΑΕΚ και κοιτάζει το τώρα, το αύριο και τα επόμενα χρόνια, ενώ έχει υστερόγραφα...

Φτάσαμε μια ανάσα πριν τον τίτλο, μια στροφή πριν την ολοκλήρωση της σεζόν που όπως εξελίσσεται θα μείνει για πάντα στην ιστορία της ΑΕΚ, ίσως και ως η πιο επιτυχημένη ever για τον Δικέφαλο, λόγω μιας σειράς γεγονότων. Κυρίως βέβαια ελέω νέου γηπέδου και συνδυασμού κατάκτησης τίτλων (αφού η Ένωση διεκδικεί το νταμπλ να θυμίσω)! Τίποτα δεν έγινε στη τύχη, τίποτα δεν ήρθε (όπως ποτέ στην ιστορία της ΑΕΚ) και δεν κατακτάται εύκολα, τίποτα δεν χαρίστηκε... Αυτά είναι μια κουβέντα που θα την κάνουμε στο επόμενο διάστημα, αφού ολοκληρωθεί η σεζόν, μετά το συνολικό ταμείο, το οποίο αναμφισβήτητα είναι απόλυτα συν ήδη, απ' όπου κι αν το... πιάσεις, το ψάξεις και το δεις. Νομίζω αυτό μπορεί να το υποστηρίξει και ένα πεντάχρονο παιδί δίχως να το χρειαστεί να σημειώσει το γιατί...

Η ΑΕΚ στην πρώτη της σεζόν στο γήπεδό της κατακτάει τον τίτλο και αποδεικνύει – επιβεβαιώνει αυτό που σημειώναμε τόσα χρόνια όσοι βρισκόμαστε γύρω και δίπλα στη συγκεκριμένη οικογένεια, στην «κιτρινόμαυρη» φύλη, για τη σημασία που 'χε όλο το προηγούμενο διάστημα να παίζει με το μεγαλύτερο ντεσαβαντάζ συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη ομαδα: χωρίς να 'χει την έδρα της, πόσο μάλλον στην πόλη της, εκεί που πάντα ΟΛΑ ήταν διαφορετικά. Δεν χρειάζεται παρά να δούμε ότι (εφόσον όπως όλα δείχνουν κατακτηθεί και αυτό το πρωτάθλημα) 12 στα 13 συνολικά πρωταθλήματα που 'χει ο Δικέφαλος είναι με έδρα την Νέα Φιλαδέλφεια. Μόνο το 2018 άλλαξε αυτό όπου η ΑΕΚ έπαιζε στο ΟΑΚΑ και πήγε να συμβεί το 2004 και το 2008 χωρίς επιτυχία (πρωταθλήματα που αν η Ένωση είχε το γήπεδό της δεν θα τα έχανε).

Ακόμη όμως και να μην ερχόταν αυτός ο τίτλος, να μην κατακτούσε το πρωτάθλημα με την επιστροφή της στην πόλη της και στη φυσική της έδρας στα πατρογονικά της εδάφη, εκτιμώ ότι όλοι εμπέδωσαν πόσο άλλαξε η δυναμική συνολικά του club και έπειτα του ποδοσφαιρικού τμήματος, πόσο δυνάμωσε και πόσο την απογείωσε. Δεν το γράφαμε και υποστηρίζαμε τυχαία ότι αυτό το γεγονός, η δημιουργία του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γηπέδου στην Ελλάδα και (με ψηφοφορία σοβαρή και όχι τοπικού, ή ελληνικού Μέσου) του πιο όμορφου στον κόσμο για το 2023, θα έχει αξία αντίστοιχη με 15 – 20 πρωταθλήματα για την ΑΕΚ. Ειδικά όταν δυο δεκαετίες βιώσαμε νέα... προσφυγιά και το όνειρο έμοιαζε να είχε γίνει κακός εφιάλτης.

Πρέπει όμως να βλέπουμε πλέον μόνο μπροστά και όχι πίσω... Η ΑΕΚ έχει το σπίτι της, το πιο όμορφο και νέο στη χώρα, έχει τις εγκαταστάσεις στα Σπάτα (και δεύτερο γήπεδο εκεί παρακαλώ) που δεν είχε ποτέ, κατακτάει πρωτάθλημα και στέλνει το μήνυμα παντού: το μέλλον μας ανήκει! Όχι δεν σημαίνει αυτό ότι θα πούμε βλακείες του στυλ: έρχεται η απόλυτη κυριαρχία και αυτοκρατορία της Ένωσης. Αυτά είναι γελοία και δεν ταιριάζουν στη φιλοσοφία, την ιστορία και την κουλτούρα του club, δεν εκφράζουν τον ΑΕΚτζή, αντίθετα η ταπεινότητα, η αγάπη και το «μαζί όλα τα μπορούμε», είναι τα στοιχεία που την κάνουν να μεγαλουργεί, αποδεδειγμένο διαχρονικά αυτό...

Η δεδομένη παρουσία σε όμιλο, ο προπονητής και το ρόστερ

Επειδή όμως η άλλαξε εντελώς το status για την ΑΕΚ από την ημέρα που άνοιξε τις πύλες του το νέο παλάτι της μεγαλύτερης Κυρίας του ελληνικού ποδοσφαίρου και επειδή σωστά πρέπει να κοιτάμε μόνο μπροστά και το μέλλον, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι αυτό το πρωτάθλημα που κατέκτησε ο Δικέφαλος είναι πολλά περισσότερα (και της εξασφαλίζει άλλα τόσα) από ένας ακόμη τίτλος, από το 13ο της συλλογής της! Διότι αντικειμενικά της απογειώνει την προοπτική, για την ακρίβεια της την κάνει εξαιρετική για το μέλλον αρκεί να χτίσει πάνω σε αυτή και ταυτόχρονα τις προσφέρει σούπερ βάσεις για τη νέα σεζόν. Τι σημαίνουν αυτά; Φαντάζομαι τα καταλαβαίνουν όλοι αλλά ας τα δούμε και πιο συγκεκριμένα για να μην αφήνουμε κανέναν με απορίες.

Η ΑΕΚ με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, εφόσον κερδίσει (ή δεν χάσει) τον Βόλο την Κυριακή, εξασφαλίζει την ευρωπαϊκή της παρουσία έως τον Δεκέμβριο. Έχει δυο ευκαιρίες για είσοδο σε όμιλο είτε του Champions League είτε του Europa League και δεδομένα θα βρίσκεται σε όμιλο του Conference με ότι αυτό συνεπάγεται για το πόσο ωραία και χωρίς πίεση θα δουλέψει και θα παίξει τα παιχνίδια της προκριματικής φάσης της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Εδώ να σημειώσω ότι έστω και τον πρώτο γύρο (τον τρίτο προκριματικό κοινώς) του Champions League να περάσει, εκτός από χρήματα (που ούτως ή άλλως θα κερδίσει φέτος δεδομένα που δεν είχε πέρυσι) θα έχει και εξασφαλισμένη παρουσία μίνιμουμ στους ομίλους του Europa League...

Παράλληλα με τα παραπάνω μην ξεχνάτε ότι θα ξεκινήσει τελευταία την καλοκαιρινή της προετοιμασία, αργά και σίγουρα, όπως πέρυσι και έτσι ο Ματίας Αλμέιδα θα έχει ακριβώς τον χρόνο που χρειάζεται (και όταν πρέπει) για να κάνει άριστο προγραμματισμό για όλη τη διάρκεια της σεζόν, δίχως την υποχρέωση να παίξει νωρίς το καλοκαίρι ματς και τον φόβο ευρωπαϊκής αποτυχίας και μη συμμετοχής σε φάση ομίλων. Αν μη τι άλλο πρόκειται για τις καλύτερες βάσεις για την επόμενη σεζόν που είχε η ΑΕΚ ποτέ, απ' όσο θυμάμαι τουλάχιστον εγώ, κάτι που οφείλει να το εκμεταλλευτεί προκειμένουν να μπορέσει να ανταποκριθεί της υποχρέωσης να είναι και την επόμενη σεζόν πρωταγωνίστρια και να διεκδικήσει τον τίτλο που φαίνεται πως θα κατακτήσει!

Εκ των πραγμάτων λοιπόν και η προοπτική είναι εξαιρετική για την ΑΕΚ όπως σημειώνω παραπάνω, διότι εκτών όλων των άλλων που διαβάσατε έως τώρα, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η Ένωση θα δουλέψει με τον ίδιο προπονητή και τεχνικό team. Παράλληλα σε σημαντικά μεγάλο βαθμό και με το ίδιο ρόστερ (με σημαντικές προσθήκες που προγραμματίζονται εδώ και μήνες χωρίς να επηρεάσουν την ομάδα αφού τίποτα δεν βγήκε στην πορεία όπως έπρεπε), έχοντας παράλληλα ήδη έναν χρόνο δουλειάς και έτοιμη ομάδα αλλά και πρόσωπα που πλέον γνωρίζουν καλά τι απαιτείται να κάνουν, πότε και γιατί προκειμένου όλα να είναι ιδανικά για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Είναι πολύ σημαντικά αυτά, ειδικά της καθημερινότητας, να 'χεις βρει τη χημεία και το τρόπο λειτουργίας – συνεργασίας: διότι οι λεπτομέρειες στο τέλος της ημέρας κάνουν τη διαφορά...

Υγ: Εννοείται πως ο Σέρχιο Αραούχο, όχι μόνο θα κάνει τα πάντα, θα είναι την Κυριακή στην Αθήνα από Μαδρίτη και θα σηκώσει την κούπα (μαζί με τον Μάνταλο όπως θέλει και μας εκμυστηρεύτηκε όταν τα είπαμε τότε στα σκαλάκια) του πρωταθλητή, τη δεύτερή του με την κιτρινόμαυρη φανέλα. Αλλά θα έχουμε κι άλλους φίλους από τα παλιά, λογικά πάντα, πρωταθλητές και εκείνοι το 2018, όπως είναι ο Αντρέ Σιμόες, ο οποίος από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, ήδη ψάχνεται για να είναι εδώ την Κυριακή, μαζί μας για να ζήσει την γιορτή της ΑΕΚ και να δει για πρώτη φορά το νέο γήπεδό της! Φαντάζομαι όλοι θα ήθελαν να είναι από τους παλιούς της Ένωσης, όπως ο Λιβάια για παράδειγμα, ο οποίος όχι μόνο παρακολουθεί όλα τα ματς (όταν δεν παίζει κι εκείνος φυσικά), αλλά έχει διατηρήσει επικοινωνία με όλους. Δεδομένα σε κάποια θέση στο γήπεδο με φίλους του ΑΕΚτζήδες θα είναι (ξανά) ο Τσόσιτς, επίσης πρωταθλητής το 2018...

Υγ2: Όσοι διαβάσατε στο Gazzetta τα νέα για την προπόνηση της ΑΕΚ διαπιστώσατε και γιατί δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα σε επίπεδο συγκέντρωσης και πνευματικής κατάστασης. Ούτε ρεπό την επομένη της επιστροφής από την Θεσσαλονίκη, παρά το γεγονός ότι οι παίκτες έφτασαν στις 06.00 στα σπίτια τους, κανένα χαλάρωμα στο πρόγραμμα εκγύμνασης και όλα όπως ακριβώς ισχύουν from the day one (από την πρώτη μέρα δουλειάς κοινώς με τον Αλμέιδα). Γι' αυτό και όλοι στο ποδοσφαιρικό τμήμα όταν τους βλέπεις και τους λες «πάμε πρωταθλητές», σου απαντάνε «ένα βήμα έμεινε, ένα μόνο», γιατί γνωρίζουν ότι απαιτείται να κερδίσουν και τον Βόλο!