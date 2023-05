Ο Τάσος Δουβίκας έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία της Ουτρέχτης με τα περισσότερα εκτός έδρας γκολ σε μία σεζόν

Ο Τάσος Δουβίκας σκόραρε δύο γκολ απέναντι στην Καμπούρ και πλησιάζει να σπάσει ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ στην ιστορία της ολλανδικής ομάδας.

Ο Τάσος Δουβίκας πέτυχε ντοπιέτα στη νίκη της Ουτρέχτης με 3-0 στην έδρα της Καμπούρ σκοράροντας αρχικά με υπέροχη κεφαλιά στο 41ο λεπτό κι έπειτα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 64ο κλειδώνοντας την επικράτηση της ομάδας του.

Με τα δύο αυτά τέρματα ο Έλληνας επιθετικός έφτασε τα 16 στο πρωτάθλημα φέτος, τα 11 εκ των οποίων τα έχει σημειώσει σε εκτός έδρας παιχνίδια. Μάλιστα η επίδοση αυτή ειναι η δεύτερη καλύτερη στην ιστορία της ολλανδικής ομάδας, αφού μόνο ο Μάικλ Μολς έχει πετύχει περισσότερα, φτάνοντας τα 13 μακριά από την έδρα της, τη σεζόν 1998-1999.

11 - Anastasios Douvikas scored 11 away goals this Eredivisie season, the second-highest tally ever for an @fcutrecht player on the road in one Eredivisie campaign (Michael Mols 13 in 1998-99). Roadtrips. pic.twitter.com/1DbnKbuSF4