Ο διαιτητής του ΑΕΚ - Άρης: Δεν ξανασφυρίζει τη Λεχ Πόζναν λόγω του λάθους του με τον Τριανταφυλλόπουλο

Ο διαιτητής που θα σφυρίξει το ΑΕΚ - Άρης, Πάβελ Ρατσκόφσκι, δεν θα διαιτητεύσει αγώνες της Λεχ Πόζναν μέχρι το τέλος αυτής της σεζόν λόγω του λάθους του με τον Τριανταφυλλόπουλο.

Ο ρέφερι που έχει οριστεί να σφυρίξει το ΑΕΚ - Άρης, Πάβελ Ρατσκόφσκι, δεν θα σφυρίξει ξανά αγώνες της Λεχ Πόζναν μέχρι το τέλος αυτής της σεζόν. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η πολωνική ιστοσελίδα «gol 24», το σημαντικότερο λάθος του ήταν ότι δεν έδειξε 2η κίτρινη κάρτα στον Κώστα Τριανταφυλλόπουλο στην αναμέτρηση της Λεχ Πόζναν κόντρα στην Πογκόν με το παιχνίδι να λήγει 2-2. Μία απόφαση που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από το στρατόπεδο της Λεχ Πόζναν με τον προπονητή, Γιον Βαν Ντε Μπρομ, να στρέφεται εναντίον του στις δηλώσεις του αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα.

«Ήταν το κορυφαίο ματς στην Ekstraklasa, γι' αυτό και τέτοιοι αγώνες αξίζουν τους καλύτερους διαιτητές. Αν αυτός ο άνθρωπος κάνει τόσα λάθη ξανά, τότε πρέπει να το συζητήσουμε. Το μεγαλύτερο λάθος ήταν η 2η κίτρινη κάρτα που δεν δόθηκε στον παίκτη της Πογκόν (Κώστα Τριανταφυλλόπουλο). Δεν είμαι υπέρ της τιμωρίας των παικτών με κάρτες, αλλά αυτό ήταν προφανές. Το πιο περίεργο ήταν οι εξηγήσεις του, δεν τον πιστεύω γιατί δεν είναι ειλικρινής. Αν προηγούμασταν με 1-0 και παίζαμε με πλεονέκτημα ενός παίκτη, αυτό το ματς θα μπορούσε να είχε διαφορετική εξέλιξη. Λυπούμαστε ούτε για το αποτέλεσμα, αλλά για το πώς διεύθυνε το παιχνίδι αυτός ο διαιτητής. Ήταν μια καταστροφή, ελπίζω να μην μας διαιτητεύσει ξανά», τόνισε χαρακτηριστικά 56χρονος τεχνικός.

Paweł Raczkowski nie będzie sędziował meczów Lecha Poznań co najmniej do końca sezonu, a może nawet do końca roku. Efekt porannego działania Kolejorza i rozmów władz Lecha z szefem kolegium sędziów.