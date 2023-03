Ο ΟΦΗ θα ταξιδέψει στα Γιάννενα με τους Φελίπε και Τοράλ να επιστρέφουν στην αποστολή του, αλλά χωρίς τους Μπαλογιάννη και Μεγιάδο.

Ο ΟΦΗ είδε τους Λουίζ Φελίπε και Τοράλ να τίθεται στην διάθεση του Βάλντας Νταμπράουσκας και να συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή της ομάδας για το παιχνίδι με τον ΠΑΣ στα Γιάννενα για την 2η αγωνιστική των Play-out της Stoiximan Superleague σε αντίθεση με τους τραυματίες Μπαλογιάννη και Μεγιάδο.

Ο πρώτος δεν προπονήθηκε σήμερα και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες μέρες ενώ ο δεύτερος δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα λόγω ενοχλήσεων που ένιωσε στο γόνατο.

Οι Γρίβας και Σηφάκης συνέχισαν πρόγραμμα αποκατάστασης. Οι παραπάνω ποδοσφαιριστές έμειναν εκτός αποστολής, όπως και οι Σωτηρίου, Μπιφουμά, Αποστολάκης και Θεοδοσουλάκης.

Αναλυτικά η αποστολή του ΟΦΗ:

Μανδάς, Χριστογεώργος, Λάρσον, Μαρινάκης, Πασαλίδης, Βούρος, Διαμαντής, Γιαννούλης, Γιοχού, Τοράρινσον, Ντιουσέ, Περέα, Μπάκιτς, Νέιρα, Τοράλ, Τσιλιανίδης, Μοσκέρα, Ντζου, Ντίκο, Φελίπε, Γκρόνινγκ.

Η αποστολή της ομάδας μας για τον αγώνα με τον ΠΑΣ Γιάννινα __ Our squad list for the match against @PASGianninaFC#pasofi #oficrete #oficretefc #ofifc #slgr #matchday2 #playouts #sport #football #greece #crete pic.twitter.com/R3MdCYKFdF