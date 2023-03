Ο Σεντρίκ Μπακαμπού αποβλήθηκε στο παιχνίδι της ΛΔ του Κονγκό κόντρα στη Μαυριτανία και οι άνθρωποι της ομάδας αντέδρασαν για τη διαιτησία και την απόφαση.

Στο 1-1 «κόλλησε» η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό κόντρα στη Μαυριτανία, με τον Σεντρίκ Μπακαμπού του Ολυμπιακού να βρίσκει δίχτυα αλλά να αντικρίζει και την κόκκινη κάρτα με δεύτερη κίτρινη, αφήνοντας τη χώρα του με δέκα παίκτες.

Ο τρόπος που δόθηκε η δεύτερη κάρτα που επήλθε και η αποβολή του διεθνή φορ, έφερε τις έντονες διαμαρτυρίες των συμπαικτών του, με τον άλλοτε αμυντικό των «ερυθρολεύκων» και συμπατριώτη του Μπακαμπού, Άρθουρ Μαζουάκου, ανέβασε σχετική ανάρτηση.

Συγκεκριμένα δείχνει δύο φάσεις, όπου στην πρώτη φαίνεται ο τερματοφύλακας της Μαυριτανίας να βάζει επίτηδες το πόδι του μπροστά από τον Μπακαμπού όταν εκείνος πήγε να μαζέψει την μπάλα από τα δίχτυα, ρίχοντάς τον κάτω, δίχως να τιμωρηθεί εν τέλει.

Στη συνέχεια, είναι το σημείο του φάουλ του έμπειρου επιθετικού, όπου κυνηγάει την μπάλα και τη στιγμή που τον μαζεύει ο πορτιέρε, εκείνος έχει βάλει το πόδι του και τον βρίσκει, με τον ρέφερι να του δείχνει την δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Au delà du résultat : on aurait peut-être gagné, peut-être pas, ça c’est le football. Mais des décisions comme celles-ci nuisent à nos compétitions et nos sélections, qui ont déjà assez de problèmes pour en rajouter sur le terrain. Respectez nous et notre sport. pic.twitter.com/m0K1Tp1QAe