Ο Ιν-Μπεόμ Χουάνγκ επέστρεψε στα γκολ με τη Νότια Κορέα έπειτα από τον Οκτώβριο του 2021, ισοφαρίζοντας την Ουρουγουάη σε φιλικό στη Σεούλ.

Μετά τον Ορμπελίν Πινέδα με το Μεξικό, ακόμα ένας παίκτης της Stoiximan Super League βρήκε δίχτυα στο τρέχον παράθυρο των εθνικών ομάδων. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά του Ιν-Μπεόμ Χουάνγκ, ο οποίος σκόραρε για τη Νότια Κορέα και έφερε προσωρινά στα ίσα το φιλικό παιχνίδι στη Σεούλ απέναντι στην Ουρουγουάη.

Ο μέσος του Ολυμπιακού επωφελήθηκε από τη σούπερ ασίστ Λι Κι-Ζε στην καρδιά της περιοχής και δεν αστόχησε, γράφοντας το 1-1 στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης.

Αυτό ήταν και το πρώτο του γκολ με το εθνόσημο από τον Οκτώβριο του 2021, υπ' αριθμόν 5 συνολικά στην καριέρα με το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα.

What an assist from Lee kei-je to Hwang Beon to find the equalizer pic.twitter.com/5jx46RGVeM