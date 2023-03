Τα επιχειρηματικά βραβεία της Boussias έλαβε για λογαριασμό του Αστέρα Τρίπολης, ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, κ. Δημήτρης Κενές.

Συγκεκριμένα, ο Αστέρας βραβεύτηκε στις εξής κατηγορίες:

- Χρυσό βραβείο στην κατηγορία Best CSR Activity Campaign/Activity για την εμφάνιση της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022, η οποία ήταν αφιερωμένη στη μάχη κατά του παιδικού καρκίνου με τίτλο υποψηφιότητας: "AWAY KIT: Ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας μπορεί να ιαθεί".

Δείτε τη συγκεκριμένη εμφάνιση!

- Χρυσό βραβείο στην κατηγορία Best Sports Related Commercial or Promotional Video για την φετινή εμφάνιση της ομάδας μας, η οποία είναι αφιερωμένη στη μάχη για την προστασία του Περιβάλλοντος με τίτλο: "NEW KIT: THERE IS NO PLANET Β".

Δείτε το video από τη συγκεκριμένη εμφάνιση!

- Χάλκινο βραβείο στην κατηγορία Best Presence on Meta's platforms (Facebook and/or Instagram) για τη δραστηριότητα και την μεγάλη απήχηση της ομάδας μας στις πλατφόρμες Meta με τίτλο υποψηφιότητας: Presence & Resonance on social media.

Επισκεφθείτε τους επίσημους λογαριασμούς Instagram και Facebook της ομάδας μας!

- Χάλκινο βραβείο στην κατηγορία Best Sports Podcast για την πρωτοποριακή για σύλλογο στήλη των PODCASTS που έχει καθιερώσει η ομάδα μας με τίτλο υποψηφιότητας: ASTERAS TRIPOLIS FC PODCAST.

Δείτε τη σελίδα με όλα τα PODCASTS του ΑΣΤΕΡΑ!

Ο κ. Κενές, παραλαμβάνοντας την κορυφαία διάκριση Sports Marketing Club of the year για τον ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ δήλωσε: "Ευχαριστούμε την εταιρία BOUSSIAS που κάθε χρόνο με τη διοργάνωση Sports Marketing Awards αξιοποιεί τη δουλειά μας και επιβεβαιώνει πως το ποδόσφαιρο δεν περιορίζεται μόνο μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Ευχαριστούμε πολύ την κριτική επιτροπή για τις ψήφους της. Εμείς στον ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ απλώς υλοποιούμε το όραμα των κ. Δημήτρη Μπάκου και του κ. Γιάννη Καϋμενάκη για Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα. Και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό".

Ως Πρόεδροι της Κριτικής Επιτροπής συμμετείχαν οι Παραολυμπιονίκες Γρηγόρης Πολυχρονίδης και Αντώνης Τσαπατάκης. Η τελετή απονομής των Sports Marketing Awards 2023, των επιχειρηματικών βραβείων που διοργάνωσε για 6 η χρονιά η BOUSSIAS, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 23 Μαρτίου, στο Athens Marriott Hotel, τιμώντας τα κορυφαία Sports Marketing Clubs, Brands και Agencies της χρονιάς.