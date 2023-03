Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον ΝΠΣ Βόλος ένα χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Το ημερολόγιο έδειχνε «13 Μαρτίου 2022» όταν ο Γιάννης Μιχαηλίδης ξεκινούσε στο βασικό σχήμα του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα.

Στο 17ο λεπτό έπεσε στο χορτάρι και τα μαντάτα δεν ήταν καθόλου ευχάριστα από την πρώτη στιγμή: «ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού, ρήξη έσω μηνίσκου και κάκωση δευτέρου βαθμού στο έσω πλάγιο σύνδεσμο», η διάγνωση μετά τη μαγνητική.

Η πρώτη εκτίμηση για την απουσία του από τους αγωνιστικούς χώρους υπολογιζόταν στους έξι μήνες, αλλά όπως συμβαίνει σχεδόν πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, η επιστροφή κρατάει πολύ περισσότερο κάτι που επιβεβαιώθηκε και στην περίπτωση του Γιαννιτσιώτη κεντρικού αμυντικού.

Ακριβώς ένα χρόνο μετά τον τραυματισμό του ο Ραζβάν Λουτσέσκου τον πήρε στην αποστολή του «Δικεφάλου» για την εκτός έδρας αναμέτρηση στο Βόλο.

Μέχρι σήμερα ο 23χρονος αμυντικός είχε αγωνιστεί μόνο με τον ΠΑΟΚ Β’. Η πρώτη του παρουσία με την ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία καταγράφηκε τον περασμένο Νοέμβριο στο ματς με τη Βέροια, όπου αγωνίστηκε ως αλλαγή για περίπου μισή ώρα.

Welcome #Michailidis back in proper way! #PAOKFamily pic.twitter.com/2aanyRcM3I