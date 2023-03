Ο Ολυμπιακός μοιάζει να έχει μόνο ένα δρόμο για «διπλό» στη Φιλαδέλφεια

Ο Κ. Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο gazzetta κάποια δεδομένα ενόψει του ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ την Κυριακή.

Θεωρητικά ο Ολυμπιακός δεν έχει άλλη επιλογή από το να κυνηγήσει το διπλό στη Φιλαδέλφεια την Κυριακή, αφού ακόμη και με ισοπαλία θα μείνει έξι κι εφτά βαθμούς πίσω από τις δύο πρώτες θέσεις. Βέβαια, όταν υπάρχει ένα μίνι πρωτάθλημα 10 αγωνιστικών πολλά μπορεί να γίνουν, όμως το χάντικαπ με το οποίο θα ξεκινήσουν τα πλέι οφς οι «ερυθρόλευκοι» θα είναι αρκετά μεγάλο.

Μία ανάλυση, πάντως, των αγώνων της ΑΕΚ μέχρι τώρα στη φετινή σεζόν, και δη στο πρωτάθλημα, αναδεικνύει ότι μάλλον ο Ολυμπιακός έχει μόνο ένα δρόμο για να επιδιώξει να πάρει το τρίποντο: να πάει στο ημίχρονο μπροστά στο σκορ! Διότι, πολύ απλά σε όλα τα παιχνίδια στα οποία η ΑΕΚ πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη η ίδια στο σκορ, τελικά τα κέρδισε όλα! Και τα 18! Μάλιστα, το μοναδικό από αυτά τα 18 παιχνίδια που το κέρδισε με μικρό σκορ ήταν το τελευταίο, την Τετάρτη στο Περιστέρι (1-0)! Όλα τα άλλα ήταν από 2-0 και πάνω…

Ακόμη κι όταν τα παιχνίδια της ΑΕΚ είναι ισόπαλα (οκτώ 0-0) στο ημίχρονο, η ομάδα του Αλμέιδα συνήθως καταφέρνει και τα κερδίζει. Στη Φιλαδέλφεια όλα: είτε εύκολα (3-0 τη Λαμία), είτε δύσκολα (1-0 τον ΠΑΟ), είτε πολύ δύσκολα (1-0 τον Ατρόμητο με πέναλτι στο 90’). Εκτός έδρας, τα τρία τα πήρε (2-0 στο Αγρίνιο και στη Λιβαδειά, 3-0 στις Σέρρες) και στα δύο έφερε ισοπαλία (0-0 στο Καραϊσκάκη κι 1-1 στην Τρίπολη). Άρα, ακόμη κι όταν ήταν ισόπαλη στο ημίχρονο η ΑΕΚ πήρε όλα τα παιχνίδια της, πλην το ντέρμπι στο Καραϊσκάκη κι εκείνο στην Τρίπολη, όπου το κλειδί ήταν ότι ο Αστέρας ισοφάρισε μέσα σε πέντε λεπτά το γκολ που έφαγε, ειδάλλως δεν νομίζω ότι θα απέφευγε την ήττα.

Τι συνέβη, όμως, στα πέντε παιχνίδια στα οποία η ΑΕΚ έχανε στο ημίχρονο; Εδώ αλλάζει το πράγμα. Διότι η ΑΕΚ έχασε στο τέλος κι από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα 0-2 (0-1 ημίχρονο) κι από τον ΠΑΟ στη Λεωφόρο 1-2 (σκορ διαμορφωμένο από το ημίχρονο) κι από το Βόλο στη Ριζούπολη 0-1 (επίσης σκορ διαμορφωμένο από το ημίχρονο) κι από τον ΠΑΣ στα Γιάννινα 1-2 (0-2 ημίχρονο). Μόνη φορά που το γύρισε η ΑΕΚ ήταν στη Νεάπολη, όταν έχανε 0-1 στο ημίχρονο και κέρδισε 2-1 με γκολ στις καθυστερήσεις. Οπότε, έχουμε πέντε παιχνίδια με την ΑΕΚ να πηγαίνει στην ανάπαυλα πίσω στο σκορ και εν τέλει να χάνει τα τέσσερα και να κερδίζει μόνο τον ουραγό Ιωνικό.

Να προσέξουμε, όμως, ότι κανένα από αυτά δεν ήταν στη Φιλαδέλφεια. Ήταν τα τέσσερα εκτός έδρας και το ένα ως γηπεδούχος στη Ριζούπολη. Δεν έχουμε δείγμα δηλαδή με την ΑΕΚ να χάνει στο ημίχρονο μέσα στο σπίτι της, άρα δεν έχουμε δείγμα και για την αντίδραση της. Με βάση, όμως, την εκτός έδρας εικόνα της, λογικά δεν θα είναι κι ό,τι καλύτερο γι΄ αυτήν.

Είναι ένα καλό ερώτημα, βεβαίως, και αν ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να πάει στο ημίχρονο νικητής σε κάποιο ντέρμπι, με την απάντηση να είναι ατυχώς για τον ίδιο αρνητική! Όλα του τα ντέρμπι στο πρωτάθλημα είναι ισόπαλα στο ημίχρονο! Και τα πέντε. Με τελικά αποτελέσματα τέσσερις ισοπαλίες (όταν πήγε στην ανάπαυλα με 0-0) και μια ήττα (όταν πήγε στο ημίχρονο με 1-1 κι έφαγε γκολ, από τον ΠΑΟΚ, με το που ξεκίνησε η επανάληψη…). Μία φορά πήγε στο ημίχρονο πίσω στο σκορ, και δη 0-2, στο Κύπελλο με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια κι έχασε 0-3.

Υπάρχουν, όμως, ορισμένα πολύ σημαντικά ευρωπαϊκά παιχνίδια του στα οποία ο Ολυμπιακός μπόρεσε κι άνοιξε το σκορ και πήγε με προβάδισμα στο σκορ στο ημίχρονο. Η αλήθεια είναι ότι στο τέλος δεν τα κέρδισε, αλλά δεν τα έχασε κιόλας! Μάλιστα σε όλα δέχθηκε την ισοφάριση (1-1) στις καθυστερήσεις! Κι από τη Μακάμπι στη Χάιφα κι από τον Απόλλωνα Λεμεσού στο Καραϊσκάκη κι από την Φράιμπουργκ στη Γερμανία.

Αυτό ακριβώς το τελευταίο παιχνίδι είναι το μοναδικό επί Μίτσελ στο οποίο ο Ολυμπιακός μπόρεσε και πήγε στο ημίχρονο κι ήταν μπροστά στο σκορ! Κι ήταν και το πιο δύσκολο παιχνίδι του σε ολόκληρη τη σεζόν, εκτός έδρας με μία ομάδα της Μπουντεσλίγκα που σταθερά από την αρχή της σεζόν είναι στην πρώτη τετράδα, άρα πάει για Τσάμπιονς Λιγκ. Τότε, για 75 λεπτά ο πρωταθλητής Ελλάδας στεκόταν έξοχα, αλλά στο τελευταίο 20λεπτο, με τις καθυστερήσεις, δέχθηκε αφόρητη πίεση και τον κράτησε όρθιο ο Πασχαλάκης μέχρι το 93’, που ήρθε η ισοφάριση από κόρνερ.

Σίγουρα, πάντως, ο Μίτσελ θα χρειαστεί λίγη τύχη παραπάνω αυτή τη φορά σε σχέση με τα έξι συνολικά φετινά ντέρμπι του στον πάγκο του Ολυμπιακό: να μην βάλουν οι παίκτες του αυτογκόλ (βλέπε Παπασταθόπουλος με ΠΑΟΚ και Σαμασέκου με ΑΕΚ), να μην κάνουν πέναλτι (στο 97’ ο Άβιλα στη Λεωφόρο, στο 97’ κι ο Ντόη στη Φιλαδέλφεια) και να μην σημαδεύουν τα δοκάρια (δύο ο Γκάρι στη Φιλαδέλφεια, ένα ο Χάμες στην Τούμπα, ένα ο Μασούρας στη Λεωφόρο κι ένα ο Μπακαμπού με τον ΠΑΟ τις προάλλες)!!!

Και απολύτως δεδομένα θα βοηθούσε αν μπορούσε ο Ολυμπιακός να κρατήσει την ΑΕΚ μακριά από το γκολ, παρότι μέχρι τώρα στη Φιλαδέλφεια έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια της, με τον Παναθηναϊκό να της βάζει δύσκολα, αλλά να δέχεται τελικά γκολ από λάθος του Μπρινιόλι και τον Ατρόμητο να βρίσκεται πιο κοντά απ΄ όλους στο μηδέν, αλλά να τρώει το γκολ με πέναλτι στο 90’.

Άσχετο: Μοιάζει προσεκτική η επιλογή από τον αρχιδιαιτητή Μπένετ του διαιτητή, Μαριάνι. Από ένα μεγάλο πρωτάθλημα, όπως το ιταλικό, έμπειρος (41 ετών), με τέσσερα σημαντικά παιχνίδια φέτος στο παλμαρέ του (Μπαρτσελόνα-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2 και τρία για το Τσάμπιονς Λιγκ, (Ρεάλ-Λειψία 2-0, Σεβίλλη-Ντόρτμουντ 1-4, Λέβερκουζεν-Κλαμπ Μπριζ 0-0). Ποτέ δεν ξέρεις, βέβαια, τι μπορεί να σου φέρει ένα «κοράκι», όμως είναι αλήθεια ότι ούτε Ολυμπιακό, ούτε ΑΕΚ έχει ξανασφυρίξει, το δε μοναδικό του παιχνίδι ελληνικής ομάδας, ήταν το Μόλντε-Άρης 3-0 (με αποβολή του Βέλεθ στο 60’).

Και για να αλλάξουμε κλίμα…

