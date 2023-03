Φίλοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη κι έζησαν την εμπειρία του ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός. Η μαγεία της Τούμπας έγινε θέμα στο περιοδικό τους!

Οι φίλοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρέθηκαν στην Τούμπα και παρακολούθησαν το πρόσφατο ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (0-0) για το πρωτάθλημα της Stoiximan Superleague.

Οι φίλοι της αγγλικής ομάδας επέλεξαν να παρακολουθήσουν το ντέρμπι από τη Θύρα 4 και μοιράστηκαν την εμπειρία της… κολασμένης Τούμπας μέσα από το θέμα στο περιοδικό «United We Stand», το οποίο εκδίδουν και υπάρχει και σε ηλεκτρονική έκδοση.

The new @UWSmag is out now and features my account of one of Europe’s fiercest derbies, between @PAOK_FC and Olympiacos.



Grab a copy at Old Trafford, online etc and should you fancy a weekend of fine food 🥘, football ⚽️ and fire 🔥 then a trip to Thessaloniki is for you pic.twitter.com/AgGjLnllYm