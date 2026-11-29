Κόμο - Γιουβέντους 3-0: Μεγάλη νίκη με δύο γκολ του Δουβίκα
Σπουδαίο βήμα τετράδας έκανε η Κόμο, που πάτησε με 3-0 εντός έδρας τη Γιουβέντους και την άφησε στο -8, δείχνοντας πως για μία ακόμη χρονιά έχει τον πρώτο λόγο για την έξοδο στο Champions League.
Η αποβολή του Κόλο Μουανί στο πέμπτο μόλις λεπτό για χτύπημα εκτός φάσης έγειρε από νωρίς την πλάστιγγα υπέρ των γηπεδούχων, που έφτασαν στο 1-0 με φάουλ του Παζ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους.
Στο δεύτερο 45λεπτο ανέλαβε δράση ο Τάσος Δουβίκας, που στο 63' διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με κοντινή προσπάθεια και στο 80' διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα με εξαιρετικό σουτ. Ο Έλληνας φορ επέστρεψε έτσι στο σκοράρισμα και έφτασε τα 13 τέρματα σε 18 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις φέτος.
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