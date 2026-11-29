Ο Τάσος Δουβίκας επέστρεψε στο σκοράρισμα κάνοντας το 2-0 για την Κόμο ενάντια στη Γιουβέντους και λίγο αργότερα σκόραρε ξανά.

Τα πρώτο του γκολ μετά από 25 ημέρες σημείωσε ο Τάσος Δουβίκας, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Γιουβέντους με σουτ από κοντά στο 63ο λεπτό και έκανε το 2-0 για την Κόμο. Ο Έλληνας φορ όμως δεν έμεινε εκεί, καθώς στο 80' σκόραρε ξανά με εξαιρετικό σουτ για το 3-0 και έφτασε τα 13 τέρματα φέτος σε όλες τις διοργανώσεις!