Τάσος Δουβίκας: Επέστρεψε στα γκολ κόντρα στη Γιουβέντους
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Τάσος Δουβίκας επέστρεψε στο σκοράρισμα κάνοντας το 2-0 για την Κόμο ενάντια στη Γιουβέντους και λίγο αργότερα σκόραρε ξανά.
Τα πρώτο του γκολ μετά από 25 ημέρες σημείωσε ο Τάσος Δουβίκας, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Γιουβέντους με σουτ από κοντά στο 63ο λεπτό και έκανε το 2-0 για την Κόμο. Ο Έλληνας φορ όμως δεν έμεινε εκεί, καθώς στο 80' σκόραρε ξανά με εξαιρετικό σουτ για το 3-0 και έφτασε τα 13 τέρματα φέτος σε όλες τις διοργανώσεις!
Como [2] - 0 Juventus || Douvikas 62
by u/MoistRegisteral in soccer
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.