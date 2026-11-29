Το τρένο της Λάτσιο... καλά κρατεί και ο Γκατούζο θέλησε να πλέξει το εγκώμιο του Χρήστου Μανδά, ο οποίος ξέρει να καθαρίζει για την ομάδα του.

Με το πόδι στο... γκάζι η Λάτσιο συνεχίζει να κάνει τρομερές εμφανίσεις στη Serie A και στην 23η «στροφή» της πήρε το «διπλό» από την Τορίνο. Έτσι η ομάδα φιγουράρει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας έχοντας... έναν φύλακα άγγελο κάτω από την εστία της. Ο λόγος φυσικά για τον «δικό μας», Χρήστο Μανδά, ο οποίος αποθεώθηκε από τον Γκατούζο.

Ο Κοουτς των Λατσιάλι έσταξε μέλι για τον Έλληνα τερματοφύλακα, κάνοντας σαφές πόσο τον ήθελε στην ομάδα αλλά και πόσο ταπεινός και εργατικός είναι.

«Ουδείς θυμάται ότι ο Mανδάς έφυγε από τη Λάτσιο την περασμένη σεζόν χωρίς να παίξει ούτε ένα λεπτό, ενώ η Μπόρνμουθ έχασε πολύ λίγα παιχνίδια. Ξέρετε τι έκανα αυτό το καλοκαίρι, τον ήθελα πάση θυσία επειδή χρειαζόταν ηρεμία και πήρα μια ξεκάθαρη απόφαση.Μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο Ιταλίας υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες, αλλά πάντα πίστευα σε αυτόν. Είναι απίστευτα πεινασμένος και ταπεινός και όλα όσα πετυχαίνει είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς του.Προπονείται σαν μουλάρι, και πάντα πρόθυμος να μάθει. Όταν ένας παίκτης έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, όλα γίνονται πιο εύκολα. Σήμερα, είναι ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες στη Serie A, και η τιμή ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν»,ανέφερε χαρακτηριστικά ο 48χρονος Ιταλός.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι πρόσφατα πρόσφατα βρέθηκε σε λίστα με τους κορυφαίους τερματοφύλακες της Ευρώπης μετά τις εξαιρετικές του παρουσίες με τη Λάτσιο.