Σε λίστα με τους κορυφαίους τερματοφύλακες της Ευρώπης φιγουράρει δεύτερος ο Μανδάς, μετά τις εξαιρετικές του παρουσίες με τη Λάτσιο.

Λένε ότι οι αριθμοί δεν λένε ποτέ ψέματα, έτσι και στην περίπτωση του Χρήστου Μανδά η εξαιρετική του κατάσταση επιβεβαιώνεται μέσα απο αυτούς, καθώς ο διεθνής κίπερ έχει μετατραπή σε «φύλακα - άγγελο» για τη Λάτσιο.

Συγκεκριμένα ο Έλληνας τερματοφύλακας βρίσκεται στη δεύτερη θέση ευρωπαϊκής κατάταξης με τους τερματοφύλακες που έχουν το υψηλότερο ποσοστό αποκρούσεων στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Σύμφωνα με το το Sky Sports, ο Έλληνας διεθνής έχει σταματήσει 39 τελικές προσπάθειες, με το ποσοστό επιτυχίας του να φτάνει στο 80,9%.

Μπροστά από τον Μανδά βρίσκεται μόνο ο Τζέιμς Τράφορντ της Λιντς, ο οποίος έχει ποσοστό αποκρούσεων 81,4%, έχοντας καταγράψει 37 επεμβάσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μανδάς αφήνει πίσω του ονόματα όπως ο Νταβίντ Ράγια της Άρσεναλ, που βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 80%, αλλά και τον Ιβόν Εμβογκό της Λοριάν, ο οποίος ακολουθεί με 80,5%. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει ο Ιονούτ Ράντου με 79,2%.

Φέτος ο Μανδάς εχει βρεθεί κάτω από την εστία της Λάτσιο 12 φορές και έχει κάνει... τρομερές εμφανίσεις για την ομάδα του Γκατούζο που φιγουράρει στην πρώτη θέση της Serie A.

Οι πέντε κορυφαίοι τερματοφύλακες: