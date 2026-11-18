Ο Χρήστος Αλεξίου μίλησε στο Gazzetta Magazino για το πώς προέκυψε το ενδιαφέρον από πλευράς Ίντερ.

Με αφορμή τη μεγάλη πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων στο Euro, ο Χρήστος Αλεξίου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Magazino Gazzetta, μιλώντας για αρκετά θέματα. Ένα εξ' αυτών φυσικά ήταν και το όλο ζήτημα με την Ίντερ.

Ο 21χρονος αμυντικός σε ερώτηση του Πέτρου Μαυρογιαννίδη σχετικά με το πώς προέκυψε το ενδιαφέρον των Νερατζούρι, τόνισε ότι ο ίδιος δεν γνώριζε, δεν ήξερε καν ότι έχει μάνατζερ, μιλούσαν οι γονείς του με τους ανθρώπους που εξέφρασαν ενδιαφέρον.

Ακόμη αποκάλυψε όλο το story για τον Ίντερ απαντώντας σε ερώτηση του Μαυογιαννίδη, γυρίζοντας το χρόνο πίσω μέσω του Gazzetta Magazino!