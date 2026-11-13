Ο Τάσος Δουβίκας έχει πάρει φόρα στην Κόμο, «λάμπει» υπό τις οδηγίες του Σεσκ Φάμπρεγας και κάνει την Ευρώπη να (παρα)μιλά για τα κατορθώματά του.

Ο Τάσος Δουβίκας, στα 27 του χρόνια διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του, εξελίσσεται σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της Κόμο, εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις και έχει κάνει την Ευρώπη να μιλάει για εκείνον. Η εμπιστοσύνη που του έχει ο Σεσκ Φάμπρεγας, το πόσο ωρίμανσε αγωνιστικά, είναι μερικά από τα στοιχεία που κάνουν τον Έλληνα επιθετικό να έχει περάσει σε άλλο επίπεδο.

Θα έλεγε κανείς πως έχει βρει στην Κόμο το ποδοσφαιρικό περιβάλλον που έψαχνε για να ξεδιπλώσει τις ικανότητές του.

Η παράσταση απέναντι στη Λανς, με τρία γκολ και μία ασίστ στο επιβλητικό 9-1, αποτέλεσε την κορυφαία στιγμή της μέχρι τώρα παρουσίας του στη φετινή σεζόν. Με 11 γκολ σε 14 συμμετοχές, ο Δουβίκας έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα επιθετικά «όπλα» της ιταλικής ομάδας, ενώ η παρουσία του στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ του Champions League επιβεβαιώνει την εντυπωσιακή αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Τα πρώτα βήματα

Το ντεμπούτο του στη Super League ήρθε τη σεζόν 2017-18, όταν ήταν μόλις 18 ετών. Στον Αστέρα Τρίπολης υπήρχαν ήδη ενδείξεις για το ταλέντο του, αυτό που χρειαζόταν όμως, ήταν σημαντική δουλειά στη φυσική του κατάσταση. Εκείνος δούλεψε σκληρά, αλλά παρά την πρόοδο του με 52 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, πέτυχε μόλις τέσσερα γκολ.

Η μετακίνησή του στον Βόλο το καλοκαίρι του 2020 αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς βρήκε χρόνο συμμετοχής και εμπιστοσύνη, στοιχεία που χρειαζόταν για να ξεδιπλώσει τις δυνατότητές του. Τη σεζόν 2020-21 πέτυχε δέκα γκολ στη Super League και άλλα τρία στο Κύπελλο Ελλάδας, τραβώντας πάνω του τα βλέμματα.



Η πορεία στην Ευρώπη

Η διαδρομή προς την κορυφή δεν ήταν πάντα εύκολη. Το καλοκαίρι του 2021 αποφάσισε να αφήσει την Ελλάδα, παρά το ενδιαφέρον ελληνικών μεγάλων ομάδων και να συνεχίσει την καριέρα του στην Ολλανδία. Η Ουτρέχτη του προσέφερε το κατάλληλο περιβάλλον για να εξελιχθεί και εκείνος δεν άργησε να το αποδείξει.

Μετά τα δέκα γκολ της πρώτης χρονιάς, ακολούθησε η εντυπωσιακή σεζόν 2022-23, όταν σημείωσε 19 τέρματα στην Eredivisie και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος μαζί με τον Τσάβι Σίμονς.

Η νέα αρχή στη La Liga

Ακριβώς για τον παραπάνω λόγο, η Θέλτα τον Αύγουστο του 2023 επένδυσε περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Στην πρώτη του σεζόν σημείωσε επτά γκολ στο πρωτάθλημα και έξι στο Κύπελλο Ισπανίας, ωστόσο η καθιέρωση δεν ήρθε εύκολα. Ο ανταγωνισμός για τη θέση του βασικού και ο περιορισμένος χρόνος συμμετοχής έκαναν τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα και τη δεύτερη σεζόν, με την ανάγκη για μία καινούρια αρχή να γίνεται πιο έντονη, εμφανίστηκε η Κόμο.

Η Κόμο, ο Φάμπρεγας και η... αναγέννηση

Μία ιδανική ευκαιρία ήταν η Κόμο που εμφανίστηκε τον Φεβρουάριο του 2025.

Στην Ιταλία βρήκε τις συνθήκες για να γίνει και πάλι πρωταγωνιστής και να αποδείξει ξανά την αξία του. Ωστόσο αυτό δεν έγινε από την μία μέρα στην άλλη.

Καθοριστική για την εξέλιξή του είναι η παρουσία του Σεσκ Φάμπρεγας. Ο Ισπανός τεχνικός έχει πιστέψει στις δυνατότητές του, του έχει δώσει σημαντικό ρόλο και έχει συμβάλει στην αγωνιστική του ωρίμανση και ο Δουβίκας το ανταπέδωσε με συνέπεια, δουλειά, αλλά και γκολ. Η σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στους δύο είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο Έλληνας φορ δείχνει να κατανοεί όλο και καλύτερα τις απαιτήσεις του προπονητή του.

Η απογείωση

Την σεζόν 2026-27 βλέπουμε την καλύτερη εκδοχή του Τάσου Δουβίκα. Ο Έλληνας επιθετικός βρίσκει σταθερά δίχτα τόσο στη Serie A όσο και στο Champions League.

Οι διαδοχικές εξαιρετικές εμφανίσεις ανέδειξαν την επίσης εξαιρετική του κατάσταση, ενώ φέτος μετρά 11 γκολ και μία ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Παράλληλα, η επέκταση της συνεργασίας του με την Κόμο μέχρι το 2031 αποτελεί ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης από διοίκηση και προπονητή προς το πρόσωπό του.

Η Εθνική

Η εξέλιξή του αποτυπώνεται και με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας. Στις 24 Σεπτεμβρίου 2026, στο Βελιγράδι, ο Δουβίκας πέτυχε στο 90+5' το γκολ της νίκης με 2-1 απέναντι στη Σερβία, ολοκληρώνοντας μια σπουδαία ανατροπή για τη «γαλανόλευκη».

Ένα γκολ που επιβεβαίωσε την ικανότητά του να εμφανίζεται στα δύσκολα και να δίνει λύσεις όταν η ομάδα τον χρειάζεται.

