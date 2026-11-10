Στα 46 του, ο Ροναλντίνιο επιστρέφει με τη Ραβένα απέναντι στη Φορλί, προκαλώντας ποδοσφαιρικό πυρετό, sold out προσδοκίες και εκτόξευση των τιμών.

Την Κυριακή, η Ραβένα ετοιμάζεται να υποδεχθεί έναν θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Για να φιλοξενήσει τον Ροναλντίνιο, θα στηθούν προσωρινές μεταλλικές εξέδρες, σχεδόν σαν κατασκευές συναρμολογούμενες και αποσυναρμολογούμενες κατά παραγγελία, προκειμένου να αυξηθεί η χωρητικότητα του γηπέδου. Το ποδόσφαιρο, σε μια μεγαλοπρεπή τελετουργία νοσταλγίας, επιστρατεύει τις παλιές του δόξες, ακόμη κι αν αυτές ανήκουν σε μια άλλη εποχή. Ο «Νίνιο», πάντως, εξακολουθεί να διαθέτει 80 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram.

Το περασμένο καλοκαίρι, η Ραβένα, υπό την ιδιοκτησία του Ινιάτσιο Τσιπριάνι, απογόνου της οικογένειας πίσω από το περίφημο «Harry’s Bar», το οποίο συνδέθηκε και με τον Έρνεστ Χέμινγουεϊ, ανακοίνωσε την ένταξη του Ροναλντίνιο στο διοικητικό και επενδυτικό της σχήμα. Ο Βραζιλιάνος ανέλαβε ρόλο επενδυτή, μετόχου και πρεσβευτή του συλλόγου της Serie C, ο οποίος βρίσκεται στη 2η θέση του Β΄ ομίλου, πίσω από την πρωτοπόρο Σπέτσια. Η συμφωνία, ωστόσο, περιλάμβανε έναν ιδιαίτερο όρο: τουλάχιστον μία συμμετοχή σε επίσημο αγώνα. Μια παρουσία συμβολική, αλλά απολύτως πραγματική. Και αυτή η στιγμή έφτασε: την Κυριακή, στις 17:30, ο Ροναλντίνιο θα αγωνιστεί στο τοπικό ντέρμπι απέναντι στη Φορλί.

Έντεκα χρόνια μετά την τελευταία επαγγελματική εμφάνιση

Έντεκα χρόνια μετά την τελευταία επαγγελματική του συμμετοχή με τη Φλουμινένσε, ο άλλοτε κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη, στα 46 του πλέον χρόνια ετοιμάζεται να ξαναφορέσει ποδοσφαιρικά σορτς και φανέλα. Και τα δύο διατίθενται εδώ και εβδομάδες προς πώληση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συλλόγου. Με 129 ευρώ συνολικά, εκ των οποίων τα 49 αντιστοιχούν στο σορτς, οι φίλοι της ομάδας μπορούν να αποκτήσουν το συλλεκτικό σετ περιορισμένης κυκλοφορίας. Το χρώμα είναι λευκό και το νούμερο, φυσικά, το 10, με χρυσά γράμματα, όπως αρμόζει σε έναν πρώην κάτοχο της Χρυσής Μπάλας.

Η διοίκηση βάφτισε την ημέρα «Giornata Giallorossa», συνοδεύοντάς την με το αναπόφευκτο σύνθημα: «Η μεγάλη επιστροφή». Η προσμονή καλλιεργούνταν επί μήνες, μέχρι που η επίσημη επιβεβαίωση ήρθε από τα πλέον αρμόδια χείλη, εκείνα του δημάρχου της πόλης, Αλεσάντρο Μπαρατόνι. Ναι, δεν επρόκειτο για φήμη ή διαφημιστικό τέχνασμα. Ο μεγάλος σταρ θα ερχόταν πράγματι στη Ραβένα.

Έπειτα από ορισμένες περιπέτειες προσωπικής και δικαστικής φύσεως, που κορυφώθηκαν με τη σύλληψή του το 2020 στην Παραγουάη, όταν εισήλθε στη χώρα χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα, και μετά τη σχεδόν αναπόφευκτη αγωνιστική και δημόσια έκλειψη που βιώνουν αρκετοί μεγάλοι άσοι όταν απομακρύνονται από τα γήπεδα, ο Ροναλντίνιο ζει σήμερα στο Μαϊάμι. Εκεί γνώρισε τον Ινιάτσιο Τσιπριάνι και εκεί πείστηκε να συμμετάσχει σε αυτή την παράδοξη περιπέτεια, όπου η πραγματικότητα συναντά τη φαντασία.

Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι το 50% των μετοχών της Ραβένα ανήκει στο επενδυτικό ταμείο Black Duck, το οποίο δραστηριοποιείται στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα συστατικό που, στις μέρες μας, μοιάζει σχεδόν απαραίτητο για κάθε ιστορία που θέλει να θεωρείται σύγχρονη.

Η δημοσιογραφική κινητοποίηση είναι εντυπωσιακή, με διαπιστεύσεις να καταφθάνουν από κάθε γωνιά. Τα εισιτήρια έχουν εκτοξευθεί: έως και 150 ευρώ για τη θύρα R10, την προσωρινή εξέδρα που συνοδεύεται από υπηρεσίες φιλοξενίας (hospitality). Στις κερκίδες των οργανωμένων οπαδών, οι τιμές αυξήθηκαν από τα 13 στα 30 ευρώ, ενώ τα εισιτήρια για παιδιά κάτω των 14 ετών από τα 5 στα 20 ευρώ και για τους κάτω των 18 από τα 7 στα 25 ευρώ.

Τίποτε δεν προσφέρεται δωρεάν σε μια τέτοια διοργάνωση. Η εμπορική αξιοποίηση του γεγονότος είναι δεδομένη. Ακόμη και οι 2.640 κάτοχοι απλών εισιτηρίων διαρκείας δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις συνδρομές τους για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, έχουν όμως τη δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα προτεραιότητας στην αγορά εισιτηρίου, ώστε να μη χάσουν τη μεγάλη ημέρα.

Οι διαθέσιμες θέσεις δεν ξεπερνούν τις 4.000. Οι φιλοξενούμενοι φίλαθλοι θα μπορούν να εισέλθουν στο γήπεδο της Ραβένα μόνο εφόσον διαθέτουν κάρτα φιλάθλου, καθώς η αναμέτρηση, λόγω της ιδιαίτερης αντιπαλότητας, έχει χαρακτηριστεί από το Παρατηρητήριο Αθλητικών Εκδηλώσεων ως αγώνας με αυξημένο επίπεδο επικινδυνότητας.

Το ερώτημα, βεβαίως, παραμένει: πόσα λεπτά θα αγωνιστεί ο Ροναλντίνιο; Θα ξεκινήσει στην αρχική ενδεκάδα ή, πιθανότερα, θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ίσως όταν το αποτέλεσμα θα έχει ήδη κριθεί; Το περασμένο Σάββατο, η Ραβένα πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 3-1 επί της Βάντο, πανηγυρίζοντας την τρίτη διαδοχική επιτυχία της. Η ομάδα βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.

Ένας τελευταίος χορός με την μπάλα

Θα αγωνιστεί άραγε σχεδόν ακίνητος ή θα επιχειρήσει να τρέξει, έστω και για λίγο; «Ανυπομονώ να ξαναχορέψω με την μπάλα», είχε δηλώσει ο ίδιος, με έκδηλη αισιοδοξία, κατά την παρουσίασή του το περασμένο καλοκαίρι, στην παραλία της Marina di Ravenna.

Και πράγματι, αυτή η ημέρα του Ροναλντίνιο μοιάζει κάπως με μια παράσταση νοσταλγίας. Όπως κι αν έχει, η προσμονή είναι μεγάλη και ο ενθουσιασμός διάχυτος.

Ο θρύλος αναμένεται να φτάσει στη Ραβένα μόλις 48 ώρες πριν από την προγραμματισμένη εμφάνισή του, για να φορέσει, έστω και για λίγο, τη φανέλα της ομάδας και να τεθεί στη διάθεση του προπονητή Αντρέα Μαντορλίνι.

Το ραντεβού έχει οριστεί για τις 15 Νοεμβρίου στο γήπεδο «Μπρούνο Μπενέλι». Ύστερα από το «Καμπ Νόου» και το «Σαν Σίρο», δεν είναι καθόλου άσχημη επιλογή. Ο χρόνος, άλλωστε, δεν περιμένει κανέναν. Και το σκηνικό είναι ιδανικό για ένα ντέρμπι που μπορεί να μην έχει τη λάμψη του Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα ή του Μίλαν – Ίντερ, αναμετρήσεις στις οποίες ο «Ρόνι» έχει ήδη γράψει τη δική του ιστορία, αλλά έχει τη δική του, ξεχωριστή γοητεία! Ραβένα – Φορλί, ένα τοπικό ντέρμπι αυτή τη φορά με μια γενναία δόση Ροναλντίνιο.