Νάπολι: Σκέφτεται να τερματίσει πρόωρα τη συνεργασία της με τον Ντε Μπρόινε λένε οι Ιταλοί
Το μέλλον του Κέβιν Ντε Μπρόινε στη Νάπολι φαίνεται πως είναι αβέβαιο, με δημοσιεύματα από την Ιταλία να αναφέρουν ότι ο Βέλγος σούπερ σταρ θα μπορούσε ενδεχομένως να αποχωρήσει από τον σύλλογο ακόμη και τον Ιανουάριο.
Θυμίζουμε ότι ο 35χρονος διεθνής, ο οποίος έχει ξεκινήσει βασικός και στους 11 αγώνες της Νάπολι στη Serie A φέτος, είχε βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής στο τέλος της περασμένης σεζόν, όταν δήλωσε ότι ήταν «χαρούμενος» που είδε τον Αντόνιο Κόντε να φεύγει, υπονοώντας ότι αυτός και ο προπονητής είχαν «πολύ διαφορετικό όραμα για το ποδόσφαιρο», προσθέτοντας «Δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να παίξω στη θέση που προτιμούσα».
Ο Κόντε έχει έκτοτε αντικατασταθεί από τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, ο οποίος είχε ξεκινήσει αρκετά μέτρια τη χρονιά, με τον άλλοτε τεχνικό της Μίλαν να έχει χάσει τους 7 από τους πρώτους 15 αγώνες του σε όλες τις διοργανώσεις, με το σύνολο του να βρίσκεται στην 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα του πρωταθλήματος, με μόλις 15 βαθμούς μετά από 11 αγώνες, ενώ έχει χάσει επίσης τρεις από τους τέσσερις πρώτους αγώνες του στο Champions League.
Παρά την προφανή ποιότητα και εμπειρία του, ο πρώτος ενάμισης χρόνος του Ντε Μπρόινε στην Ιταλία δεν εξελίχθηκε τόσο καλά όσο θα ήλπιζε και τώρα, υπάρχουν φήμες ότι τον Ιανουάριο θα μπορούσε να αποτελεί παρελθόν από την ομάδα.
Η Νάπολι, η οποία είχε μια σχετικά ήσυχη καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο, αναμένεται να κάνει αρκετές κινήσεις τον χειμώνα, με αρκετούς παίκτες να έρχονται και άλλους τόσους, αντίστοιχα, να φεύγουν.
Τα ρεπορτάζ από την Ιταλία αναφέρουν πως ο Αλέγκρι θέλει τουλάχιστον τρεις ή τέσσερις νέες προσθήκες, με τους Λορέντζο Λούκα, Νόα Λανγκ και Αντρέ-Φρανκ Ζάμπο Ανγκίσα να βρίσκονται παράλληλα πολύ κοντά στην πόρτα της εξόδου
Μάλιστα, σημερινό δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας «Il Mattino» τονίζει ότι το μέλλον του Βέλγου στον σύλλογο είναι επίσης αβέβαιο και ότι δεν αποκλείεται να παρθούν «δραστικές αποφάσεις», κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.
Φυσικά το μεγάλο αγκάθι για τους «Παρτενοπέι» είναι το συμβόλαιο του παίκτη, το οποίο λήγει τον Ιούνιο του 2027, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη μία σεζόν, με τις ετήσιες απολαβές του μάλιστα να αγγίζουν τα έξι εκατομμύρια ευρώ, χωρίς τα μπόνους.
🚨| BREAKING: Napoli are considering terminating De Bruyune's contract in January. 😬 After a fight with Lorenzo Lucca against Porto, the Belgian is also said to have had tensions with Højlund and Captain Giovanni Di Lorenzo. [@mattinodinapoli] https://t.co/PWvLykEOWK— Kalshi FC (@KalshiFC) November 9, 2026
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