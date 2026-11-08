Μαγική απόκρουση του Μανδά κόντρα στη Νάπολι: Πήρε την... μπουκιά από το στόμα του Χόιλουντ
Η Λάτσιο πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ στο ντέρμπι με τη Νάπολι (1-0) για τη Serie A και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον Χρήστο Μανδά.
Ο Έλληνας πορτιέρε στάθηκε εξαιρετικά απέναντι στους επιθετικούς των «παρτενοπέι» με αποκορύφωμα τη φάση του 42ου λεπτού όταν κατάφερε να στερήσει το γκολ από τον Χόιλουντ.
Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τερματοφύλακας απέκρουσε το γύρισμα που έγινε από τα δεξιά, ο Δανός βρέθηκε μπροστά σε κενή εστία και πριν προλάβει να πλασάρει για το γκολ, ο Μανδάς πρόλαβε να εκτιναχθεί και να μαζέψει την μπάλα πριν περάσει τη γραμμή.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.