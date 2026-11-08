Μαγική απόκρουση του Μανδά κόντρα στη Νάπολι: Πήρε την... μπουκιά από το στόμα του Χόιλουντ

Ο Χρήστος Μανδάς πραγματοποίησε μία απίθανη επέμβαση στο ντέρμπι με τη Νάπολι, στερώντας από τον Χόιλουντ την ισοφάριση σε 1-1.

Η Λάτσιο πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ στο ντέρμπι με τη Νάπολι (1-0) για τη Serie A και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον Χρήστο Μανδά.

Ο Έλληνας πορτιέρε στάθηκε εξαιρετικά απέναντι στους επιθετικούς των «παρτενοπέι» με αποκορύφωμα τη φάση του 42ου λεπτού όταν κατάφερε να στερήσει το γκολ από τον Χόιλουντ.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τερματοφύλακας απέκρουσε το γύρισμα που έγινε από τα δεξιά, ο Δανός βρέθηκε μπροστά σε κενή εστία και πριν προλάβει να πλασάρει για το γκολ, ο Μανδάς πρόλαβε να εκτιναχθεί και να μαζέψει την μπάλα πριν περάσει τη γραμμή.