Η Ρόμα επικράτησε 3-0 εντός έδρας της Σασουόλο και βρέθηκε στο -1 από την κορυφή της βαθμολογίας της Serie A.

Άφησε πίσω της την οδυνηρή ήττα από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ξέσπασε στη Σασουόλο η Ρόμα, που επιβλήθηκε 3-0 εντός έδρας και βρέθηκε στο -1 από την κορυφή της βαθμολογίας της Serie A με ματς παραπάνω. Χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, που πέρασε στο ματς στο 77ο λεπτό.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 27', με τον Ερμόσο να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή μετά από αναμπουμπούλα στην αντίπαλη άμυνα, ενώ τρία λεπτά αργότερα ήρθε και το 2-0, με αυτογκόλ του Βαλούκιεβιτς. Οι Τζαλορόσι καθάρισαν οριστικά στο 58', όταν ο Μόρα σκόραρε με συρτό σουτ και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Νωρίτερα, η Μπολόνια πανηγύρισε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της, επικρατώντας 2-1 της Πάρμα εκτός έδρας. Η αποβολή του Εντιαγέ στο ένατο μόλις λεπτό έδωσε αριθμητικό πλεονέκτημα στους Ροσομπλού, που... ξύπνησαν στο δεύτερο μέρος και έφτασαν σε δύο τέρματα με τους Τεάτ (53') και Ορσολίνι (72' πέν.), πριν ο Σιέρο μειώσει στο τελικό 2-1 με πέναλτι στο 81ο λεπτό.