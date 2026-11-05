Δουβίκας: Από το είδωλο Ρονάλντο στην προφητεία του Φάμπρεγας – Το ρεκόρ, η αποθέωση και η ζωή στο Κόμο

Από το είδωλο Ρονάλντο και την προφητεία Φάμπρεγας μέχρι το ιστορικό χατ τρικ, ο Τάσος Δουβίκας ζει το όνειρό του.

Με μια εμφάνιση που δύσκολα περνά απαρατήρητη, ο Τάσος Δουβίκας έβαλε την υπογραφή του σε μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές βραδιές της καριέρας του. Το χατ τρικ απέναντι στη Λανς δεν τον έφερε απλώς στην κορυφή των σκόρερ του Champions League, αλλά τον έβαλε στην ίδια ιστορική συζήτηση με ονόματα όπως ο Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο. Από το παιδικό όνειρο να μοιάσει στον Ρονάλντο Ναζάριο μέχρι την εμπιστοσύνη του Σεσκ Φάμπρεγας και τη νέα ζωή στις όχθες της λίμνης του Κόμο, ο Έλληνας επιθετικός έχει μια ξεχωριστή ιστορία να διηγηθεί. Και πλέον, με τις εμφανίσεις του, φροντίζει να γράφει τα πιο ενδιαφέροντα κεφάλαιά της.

O 27χρονος επιθετικός έγινε ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Κόμο και ανέβηκε στην κορυφή των σκόρερ του Champions League, τουλάχιστον μέχρι την επόμενη αγωνιστική, αφήνοντας πίσω του ονόματα όπως ο Έρλινγκ Χάαλαντ και ο Κιλιάν Μπαπέ.

Τάσος Δουβίκας: Στην ενδεκάδα της αγωνιστικής στο Champions League

Η εμφάνισή του στο ιστορικό «Μπολάρ» δεν ήταν απλώς μια προσωπική παράσταση. Ήταν η επιβεβαίωση πως ο Ελληνας στράικερ μπορεί να σταθεί στο υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο. Άλλωστε, το ποδοσφαιρικό του είδωλο ήταν ανέκαθεν ο Ρονάλντο Ναζάριο. Μεγαλώνοντας, παρακολουθούσε ξανά και ξανά βίντεο του Βραζιλιάνου, ονειρευόμενος να μιμηθεί τις κινήσεις και την εκτελεστική του δεινότητα. Στη Γαλλία μπορεί να μην παρουσίασε τις περίφημες ντρίμπλες του «Φαινομενου», αλλά η αποτελεσματικότητά του ήταν εξίσου εντυπωσιακή.

Με έξι γκολ στη διοργάνωση, ο Δουβίκας έγραψε και τη δική του ιστορία. Έγινε μόλις ο δεύτερος ποδοσφαιριστής σε ομάδα της Serie A που σκοράρει στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια μιας ομάδας στο Champions League, μετά τον Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο, ο οποίος είχε βρει δίχτυα στις πρώτες πέντε αναμετρήσεις της Γιουβέντους τη σεζόν 1995-96. Παράλληλα, ισοφάρισε το ελληνικό επίτευγμα του Βαγγέλη Παυλίδη, που είχε επίσης σκοράρει σε τέσσερα διαδοχικά παιχνίδια (ανάμεσά τους και το χατ τρικ κόντρα στην Μπάρτσα).

Η επιτυχία του, πάντως, δεν ήρθε ως κεραυνός εν αιθρία. Ο Σεσκ Φάμπρεγας είχε ήδη εκφράσει την πίστη του στις δυνατότητές του, χαρακτηρίζοντάς τον μία από τις μεταγραφές που τον ικανοποίησαν περισσότερο και προβλέποντας πως μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντικό επιθετικό για την Ευρώπη. «Ο Τάσος είναι πολύ σημαντικός για εμάς, έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτόν. Ανταποκρίνεται πάντα, έχει μια νοοτροπία που δύσκολα συναντάς στο σημερινό ποδόσφαιρο. Είναι διαφορετικός, παλεύει πάντα και παραμένει διαρκώς θετικός μέσα στην ομάδα. Είναι πάντα θετικός για εμάς» είχε τονίσει. Η μεταγραφή των 11 εκατομμυρίων ευρώ το 2025 αποδεικνύεται εξαιρετική επένδυση για την Κόμο, με τον Δουβίκα να έχει ήδη εκτοξεύσει τις μετοχές του.

Πέρα από το ποδόσφαιρο, ο Έλληνας φορ έχει βρει στην ιταλική πόλη το δεύτερο σπίτι του. Παντρεύτηκε τη Νεφέλη τον περασμένο Ιούνιο και λίγο αργότερα ανακοίνωσε πως το ζευγάρι περιμένει παιδί. Στον ελεύθερο χρόνο του, μάλιστα, αγαπά ιδιαίτερα το μπιλιάρδο, ενώ ξεχωριστή θέση στην καθημερινότητά του έχει η γάτα του, η Γκρέις.

Από τα βίντεο του Ρονάλντο μέχρι τις ιστορικές βραδιές του Champions League, ο Δουβίκας γράφει πλέον τη δική του ποδοσφαιρική ιστορία. Και η Ευρώπη μόλις άρχισε να μαθαίνει το όνομά του.