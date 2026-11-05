Ο Πας, η αγάπη του για την Τενερίφη και ο συγκινητικός φόρος τιμής στον ντε Μιγκέλ

Ο Νίκο Πας τίμησε τον αδικοχαμένο Χεσούς ντε Μιγκέλ με μια συγκινητική αφιέρωση, αποκαλύπτοντας τον ξεχωριστό δεσμό του με την Τενερίφη και τον τόπο όπου μεγάλωσε.

Ο Νίκο Πας περίμενε αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, όχι για να πανηγυρίσει ένα ακόμη γκολ, αλλά για να τιμήσει έναν άνθρωπο που είχε ξεχωριστή θέση στην καρδιά του. Το έκτο φετινό του τέρμα, με ένα εντυπωσιακό αριστερό σουτ έπειτα από την ασίστ του Δουβίκα για το 3-0 απέναντι στη Λανς, αποτέλεσε την αφορμή για έναν συγκινητικό φόρο τιμής στον Χεσούς ντε Μιγκέλ. Ο 30χρονος επιθετικός της Τενερίφης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Ανδόρα, σε μια τραγωδία που συγκλόνισε την Ευρώπη.

Όταν οι συμπαίκτες του έσπευσαν να τον αγκαλιάσουν για να πανηγυρίσουν το γκολ, ο Αργεντινός τούς έκανε νόημα να περιμένουν. Στη συνέχεια, κατευθύνθηκε προς τον πάγκο και ζήτησε μια φανέλα. Πάνω της ήταν αποτυπωμένη η ασπρόμαυρη φωτογραφία του Nτε Μιγκέλ, συνοδευόμενη από τη φράση «Αναπαύσου εν ειρήνη».

Η τραγωδία που συγκλόνισε την Τενερίφη βύθισε στη θλίψη ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο. Για τον Νίκο Πας, ωστόσο, η συγκεκριμένη απώλεια είχε ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική βαρύτητα. Κι αυτό γιατί η σύνδεσή του με το νησί των Καναριων Νήσων είναι πολύ βαθύτερη. Εκεί γεννήθηκε και μεγάλωσε, ενώ στην Τενερίφη έζησε για μεγάλο χρονικό διάστημα και ο πατέρας του, Πάμπλο Πας, ο οποίος αγωνίστηκε ως αμυντικός.

Εκεί, άλλωστε, έκανε και τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα. Οι πρώτες του επαφές με την μπάλα ήρθαν μέσα από παιχνίδια πέντε εναντίον πέντε με τους φίλους του στο «Lycée Français», το διεθνές σχολείο που φοιτούσε, καθώς οι γονείς του ήθελαν να αποκτήσει γλωσσικές βάσεις. Η πρώτη ομάδα στης οποίας τη φανέλα αγωνίστηκε ήταν η Ατλέτικο Σαν Χουάν, ένας μικρός σύλλογος της γειτονιάς του στη Σάντα Κρουζ, προτού κάνει το επόμενο βήμα και ενταχθεί στις ακαδημίες της Τενερίφης.

Το γήπεδο «Ελιοδόρο Ροντρίγκες Λόπεθ», εκεί όπου ο Ντε Μιγκέλ έχασε τη ζωή του, αποτελούσε ένα μέρος απόλυτα οικείο για τον Νίκο Πας. Είχε αγωνιστεί πολλές φορές στον αγωνιστικό του χώρο, ενώ είχε περάσει αμέτρητες ώρες και στις εξέδρες, καθώς ο πατέρας του συνήθιζε να τον παίρνει μαζί του για να παρακολουθούν τους αγώνες.

Στο ίδιο γήπεδο γνώρισε και το πρώτο του ποδοσφαιρικό είδωλο. Δεν ήταν ούτε ο Λιονέλ Μέσι ούτε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά ο Αγιόθε Πέρεθ, ο επιθετικός από την Τενερίφη που σήμερα αγωνίζεται στη Βιγιαρεάλ και είχε κάνει εκεί τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα.

Όταν, λοιπόν, ήρθε η στιγμή να περάσει και ο ίδιος από τις εξέδρες στον αγωνιστικό χώρο, το ταλέντο του ήταν ήδη αδιαμφισβήτητο. Σε μία μόνο χρονιά πέτυχε 70 γκολ, το όνομά του άρχισε να γίνεται όλο και πιο γνωστό και οι εκθέσεις των σκάουτερ που τον παρακολουθούσαν ήταν κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικές. Ανάμεσά τους, ο Σίξτο Αλφόνσο, εκπρόσωπος της Ρεάλ Μαδρίτης, ήταν εκείνος που κινήθηκε πιο γρήγορα από όλους και κατάφερε να τον ξεχωρίσει.

Η σχέση με τον Χεσούς ντε Μιγκέλ

Ο Νίκο, ωστόσο, δεν ήταν ένα παιδί που θα άφηνε εύκολα τον τόπο του. Παρά το γεγονός ότι ήταν μόλις 11 ετών, είχε ήδη ισχυρή προσωπικότητα και ξεκάθαρη άποψη. Τελικά, αποδέχθηκε την πρόταση της Ρεάλ Μαδρίτης, θέτοντας όμως έναν απαράβατο όρο: να μετακομίσει μαζί του ολόκληρη η οικογένειά του. Αν ήταν να αποχωριστεί την Τενερίφη, τουλάχιστον ήθελε να την πάρει... μαζί του.

Έντεκα χρόνια αργότερα, ο Νίκο Πας εξακολουθεί να παρακολουθεί στενά την ομάδα της καρδιάς του. Και ο ποδοσφαιριστής που είχε ξεχωρίσει και αγαπήσει περισσότερο ήταν ακριβώς ο Χεσούς ντε Μιγκέλ. Μόλις πληροφορήθηκε τον θάνατό του, δεν έκρυψε τη συντριβή του, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα συγκλονιστικό μήνυμα που ξεκινούσε με τις λέξεις «Δεν μπορώ να το πιστέψω».