Ο Λουτσίανο Σπαλέτι είναι ένα βήμα πριν απολυθεί από τη Γιουβέντους, με το ματς κόντρα στη Νάπολι να είναι «τελικός» για την παραμονή του.

H Gazzetta dello Sport έχει ως πρωτοσέλιδο την κατάσταση που επικρατεί στη Γιουβέντους, μεταδίδοντας ότι ο Λουτσιάνο Σπαλέτι βρίσκεται πλέον με το ένα πόδι εκτός ομάδας. Μετά την απογοητευτική ήττα τους από τη Τζένοα, η διοίκηση της Βέκια Σινιόρα καλείται να πάρει άμεσα αποφάσεις για την τεχνική της ηγεσία, με το κλίμα να είναι κάθε άλλο παρά καλό στις τάξεις της.

Η απόδοση της ομάδας στο «Φεράρι» χαρακτηρίστηκε από τον ιταλικό Τύπο ως χαοτική, με τους παίκτες να δείχνουν εντελώς αποπροσανατολισμένοι κι ανήμποροι να ακολουθήσουν τις οδηγίες του προπονητή τους.

Ο Σπαλέτι συμπλήρωσε έναν χρόνο στον πάγκο των Μπιανκονέρι, έχοντας μάλιστα ανανεώσει μέχρι το 2028, ωστόσο τα φετινά αποτελέσματα συμπεριλαμβανομένων τριών ηττών στις πρώτες 9 αγωνιστικές της Serie A τον φέρνουν σε χειρότερη θέση ακόμη και από τους προκατόχους του.

Το μέλλον του Τοσκανού τεχνικού είναι πλέον αμφίβολο και η επερχόμενη εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Νάπολι θεωρείται «τελικός» για την παραμονή του. Όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα, αρκετά μέλη της διοίκησης έχουν αποσύρει την εμπιστοσύνη τους απέναντι στον Σπαλέτι κι έχουν ήδη προτείνει αντικαταστάτες του.