Ρόμα και Πάουλο Ντιμπάλα θα συνεχίσουν τη μεταξύ τους κοινή πορεία μέχρι το καλοκαίρι του 2027, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος.

Τέλος στο σίριαλ της παραμονής ή μη του Πάουλο Ντιμπάλα στη Ρόμα μπήκε επίσημα το μεσημέρι της Δευτέρας (13/7), καθώς ο σύλλογος της Serie A γνωστοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας των δυο πλευρών.

Ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, δηλαδή για τη σεζόν 2026-2027, δεχόμενος μάλιστα μείωση του μισθού του! Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ από την Ιταλία, ο 32χρονος θα λάβει περί τα 2.5 εκατ. ευρώ, συν κάποια μπόνους.

Έτσι, η ιστορία συνεχίζεται, αφού ο Ντιμπάλα βρίσκεται στην αιώνια πόλη για λογαριασμό των Τζαλορόσι από το 2022, έχοντας καταγράψει 140 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με 45 γκολ και 30 ασίστ.

Η ανακοίνωση της Ρόμα:

Η Ρόμα ανακοινώνει με χαρά τη συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου του Πάουλο Ντιμπάλα έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Από την άφιξή του στην πρωτεύουσα το καλοκαίρι του 2022, ο Ντιμπάλα ξεσήκωσε τον ενθουσιασμό των φιλάθλων από την πρώτη κιόλας μέρα, εξελισσόμενος σε κομβική προσωπικότητα και ηγέτη εντός και εκτός γηπέδου, ενώ έχει καταγράψει 139 συμμετοχές και 45 γκολ.

Η ιστορία ανάμεσα στη Ρόμα και το «La Joya» συνεχίζεται, έτοιμη να γράψει νέα κεφάλαια.

Προχωράμε μαζί, Πάουλο!