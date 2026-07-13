Ρόμα: Ο Ντιμπάλα ανανέωσε για μια σεζόν με τους Τζαλορόσι
Τέλος στο σίριαλ της παραμονής ή μη του Πάουλο Ντιμπάλα στη Ρόμα μπήκε επίσημα το μεσημέρι της Δευτέρας (13/7), καθώς ο σύλλογος της Serie A γνωστοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας των δυο πλευρών.
Ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, δηλαδή για τη σεζόν 2026-2027, δεχόμενος μάλιστα μείωση του μισθού του! Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ από την Ιταλία, ο 32χρονος θα λάβει περί τα 2.5 εκατ. ευρώ, συν κάποια μπόνους.
Έτσι, η ιστορία συνεχίζεται, αφού ο Ντιμπάλα βρίσκεται στην αιώνια πόλη για λογαριασμό των Τζαλορόσι από το 2022, έχοντας καταγράψει 140 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με 45 γκολ και 30 ασίστ.
Η ανακοίνωση της Ρόμα:
Η Ρόμα ανακοινώνει με χαρά τη συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου του Πάουλο Ντιμπάλα έως τις 30 Ιουνίου 2027.
Από την άφιξή του στην πρωτεύουσα το καλοκαίρι του 2022, ο Ντιμπάλα ξεσήκωσε τον ενθουσιασμό των φιλάθλων από την πρώτη κιόλας μέρα, εξελισσόμενος σε κομβική προσωπικότητα και ηγέτη εντός και εκτός γηπέδου, ενώ έχει καταγράψει 139 συμμετοχές και 45 γκολ.
Η ιστορία ανάμεσα στη Ρόμα και το «La Joya» συνεχίζεται, έτοιμη να γράψει νέα κεφάλαια.
Προχωράμε μαζί, Πάουλο!
Paulo Dybala. La storia continua 💎#ASRoma pic.twitter.com/STXCSJgjYt— AS Roma (@OfficialASRoma) July 13, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.